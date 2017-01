Sr. Sherman Milliard di Telefon pa Hubentud: Peer pressure ta hunga rol importante durante Carnaval

Telefon pa hubentud e resultado di e carrousel di carnaval a duna un bon ayudo pa hiba e mensahe pa nos muchanan pa cual aki. Sr Sherman Milliard, Trahado Social, miembro di e grupo encarga cu Fundacion pa Hubentud a splica.

Den e proyecto carrousel e aña aki, Telefon pa Hubentud lo trata e topico di peer pressure. Si wak e presion di grupo, ta algo cu ta wordo lubida. Kisas na cas, e ta un mucha cu ta doe mee na un manera positivo, pero door di peer pressure di un grupo di carnaval of amistadnan cu tin un otro tipo di comportacion, e ta doe mee toch cu e grupo. Ta conoci cu e parti di carnaval, bo ta doe mee cu e grupito, no solamente den uzo di droga of alcohol. Pero tambe pa loke ta trata actividad sexual. Tambe con laat e mucha mester ta na cas.

Bistimento, tanto pa mucha homber como mucha muhe, tambe ta hunga un rol grandi den e manera con un hoben ta actua. Hopi biaha enfasis ta wordo poni ariba e mucha muhe, pero no mester lubida cu e mucha homber tambe tin responsabilidad pa actua na un manera positivo, pa ta un bon ehempel no pa su mes so, pero tambe pa su comunidad.

Aña pasa, den e charla di Telefon pa Hubentud a duna tocante di peer pressure a duna tipnan hopi facil pa sigui. Si haci un carrousel y bay hopi diep den solamente den material, esaki ta bay perdi. E manera mas facil pa yega mas cerca di e hoben, ya cu nan no kier sigui loke ta para den e material pero si bo dun’e tipsnan con pa e comporta su mes den Carnaval y laga e peer pressure bira menos, lo tin resultadonan mucho mas miho.

Un bon tips ta e dicho na Hulandes, hopi biaha aplicabel tambe na Aruba :”Samen uit, samen thuis”. Si bo sali cu un grupo, bo ta bin bek cas cu e mesun grupo.

Di antemano e hoben mester sa kico e kier haci, y kico e no kier haci. Bo comportacion ta depende hopi biaha di e grupo cu ken bo ta cana. Personanan cerca di bo, mester sa unda bo ta bay y cu ken bo ta bay. Asina e ta mas safe tambe pa e hoben.

Telefoon pa Hubentud ta wak e resultadonan di e carrousel uno hopi positivo. Despues di e charlanan, hopi ta e yamadanan cu ta drenta puntrando pa mas tips. Uza e informacion cu Telefon pa Hubentud ta haya for di e propio hobennan, y hinca esaki den e siguiente charla relaciona cu Carnaval. Asina Sr. Sherman Milliard a finalisa bisando.