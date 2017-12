Sr. Segundo Ecury lo ta candidato pa hunta di directiva nobo di Camara di Comercio

Diamars lo tin eleccion na Camara di Comercio, pa eligi un directiva nobo. Varios persona a presenta nan candidatura, y un di e personanan aki ta Sr. Segundo Jorge Adelberto Ecury.

Sr. Ecury ta conoci bou di e number Booy, y e ta splica cu el a postula su mes pa directiva di Camara di Comercio, e ta wak Camara di Comercio como un winning team. Ya caba pa un paar di aña caba e ta forma parti di e curiculo di training di Empresario Independiente. E ta haci e parti di logistica y tambe e ta envolvi den diferente otro commision.

Sr. Ecury ta desea pa bin cu e.o. un di e dos puntonan One Window Shopping pa permiso na gobierno pa negoshinan cu kier lanta. Actualmente e ta costa hopi tempo y hopi placa. E di e manera ey, ta core cu hendenan cu kier bin establece su mes na Aruba. Su otro punto ta Ïncubator”. E idea ta pa yuda start up, yuda esunnan cu ta lanta negoshi, dunanan guia. Tambe ta yuda nan haya financiamento pa nan por inverti, ya cu esaki ta un di e puntonan mas dificil ora cu e negociante mes no tin e back up financiero.

Mas aleu, Sr. Ecury a sigui bisa cu esakinan ta completametne den liña den Camara di Comercio su metanan. El a invita e pueblo, pa entre 9 or y 12 or tin oportunidad pa vota pa Sr. Ecury na Camara di Comercio, pa e por bira miembro di Hunta di Directiva, di Grootbedrijf. Tin dos asiento cu ta disponibel.