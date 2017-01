Sr. Rubin Ponson di Comision di Vuurwerk presente na momento di confisca vuurwerk cu a resta

Sr. Rubin Ponson, di Comision di Vuurwerk, a splica ta custumber di comision pa ora aña bolter ta bezig ta check tur container di klap.

Manera prescribi den e permiso, tur klapchi mester wordo entrega na Wela dia 7 di Januari. Tabata tin hopi di e rebendedornan si a entrega nan klapchinan na Wela pa e fecha ya menciona. Pa e comision di Vuurwerk por bisa cu e importacion di klapchi e aña 2016, tabata un tiki di mas.

Tocante un container haya cu vuurwerk aden na Paradera, Sr. Ponson a splica cu e Comision di Vuurwerk a haya melding cu tabata tin un movecion straño den un container na San NIcolas. ORa a bin investiga, a resulta cu e container aki a wordo movi, sin pone e instancianan concerni na altura. Despues a bin resulta cu e container a wordo movi, for di San Nicolas pa Paradera. Nan no a haya niun yamada for di e rebendedo tocante cu nan a resta klapchi, cu nan lo mester wordo transporta pa Wela.

Sr. Rubin Ponson, di Comision di Vuurwerk, a informa cu nan lo sigui ariba caya y nan lo pasa diferente di e luganan, caminda cu ta haya tips cu por tin container of movecion straño di container pa wak si enberdad por haya algo cu por forma un peliger pa e bisindario en general.

Polis tambe tabata na e sitio y a percura pa e siguridad di tur esunnan cu tabata presente. A compronde cu e rebendedor aki lo bay haya un boet y posiblemente su permiso pa importa klapchi tambe lo por wordo revoca.