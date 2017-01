Sr. Otmar Oduber: Plataforma E Forza Nobo ta habri pa traha cu partidonan cu ta comparti e mesun idealismo

Lider di partido POR, sr. Otmar Oduber a enfatisa cu , for di e prome salida, Forsa Nobo no ta significa solamente bin cu candidatonan nobo, pero tambe mester haci diferencia den politica aki na Aruba, caminda ta unifica personanan cu ta comparti e mesun idealismo y tin e meta en comun pa cu e comunidad di Aruba. Esey ta e base di mas fuerte den e combersacionnan entre Sr. Oduber y Sr. Andin Bikker. Ainda tin mas combersacionnan tumando luga cu personanan cu lo añadi na e Forsa Nobo

Pa mas 30 aña tabata tin dos forsa na Aruba. Dos forsa cu a haya oportunidad pa traha den coalicion y tambe goberna nan so. Cierto momento enfoke, e motibo principal ta pa crea un programa cu por presenta na pueblo, cual a nace for di abao bin ariba, consulta loke comunidad kier. Y no loke e gobierno na mando ta sinti cu e pueblo kier. Esey ta un diferencia grandi. Comunidad kier mas transparencia, mas participacion, e plataforma aki ta para na prome luga pa crea un confianza bek di pueblo.

Politico y gobernantenan, cierto momento ta wordo mira como institutonan cu ta opera hopi individual. Nan ta pone como base e parti participativo di consulta. Sr. Oduber a informa cu e website di partido ainda no ta cla, y pa awo nan ta pone tur informacion riba nan pagina di Facebook. Un di e informacionnan ta e statutonan di partido Pueblo Orguyoso y Respeta. Esaki ta un muestra di transparencia. Sr. Otmar Oduber ta invita e pueblo pa subi nan pagina y asina lesa e statutonan di partido POR.

tin hopi discusion tocante e alianza aki, di e Forza Nobo, kier discuti e alianza y e protocol di Forsa Nobo. Plataforma Forsa Nobo a crea e conscientisacion y aceptacion di comunidad. den e statutonan tin 2 aspecto cu ta contribui na e diferencia pa crea e confianza bek di pueblo. Un di nan ta cu nan a delanta riba e ley e financiamento di partidonan politico, unda cu e pueblo kier pa e partidonan politico wordo scrutina. Sr. mr. Mito Croes, dfm, ta un di e personanan cu a traha ariba e ley aki. Pero e plataforma aki no ta warda riba ley, pero ta hinca esaki den statutonan. Cu e transparencia mester t’ey, pa e financiamento . y ki ora e persona cu kico e ta contribui. Y na cierto momento, a mara e financiamento na 10 mil florin y e persona of entidad mester duna cuenta na Conseho di Partido, tanto e suma cu e persona of entidad ta duna. Tur esaki ta pa evita pa influencianan di pafo, y cu otro forzanan ta determina e maneho cu ta wordo hiba.

Otro punto tabata ta e hecho cu no mester warda pa eleccion pasa y cu na momento cu bo lo mester ocupa un puesto den Parlamento, e ora ey numa bo ta wordo gescreen. Sr. Oduber ta sigui bisa cu conhuntamente cu Sr. Andin Bikker lo mester hinca un formula den otro, mas cerca posibel di e screening cu ta tuma luga, pa ora cu e plataforma di Forsa Nobo, presenta su lista na Augustus proximo, cu e personanan ariba e lista, por ocupa cualkier funcion, tanto gubernamental como Ehecutivo of Legislativo.