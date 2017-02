Sr. mr. Andin Bikker: Pueblo mester sufri pa tuma accion den husticia

Pa Sr.mr. Andin Bikker di PDR no ta un minister mester carga e responsabilidad, si no ta e Gobierno den su totalidad pa loke ta husticia.

Apenas e pueblo ta algun luna leu for di eleccion, caminda pueblo lo por duna su opinion di kico e ta haya, p.e. riba tereno di husticia. Ta algo di lamenta, cu mester warda asina hopi y pueblo sufri asina tanto, pa ripara cu e maneho riba tereno di husticia di AVP no ta sirbi. Un biaha mas mr. Andin Bikker ta reitera cu no ta solamente mr. Arthur Dowers mester carga e responsabilidad, pero Mike Eman den su totalidad y tambe e otro ministernan.

Minister di Husticia, mr. Arthur Dowers, ta papia di diferente aspectonan, cu no solamente ta cay bou di su ministerio. Hecho ta, cu pa añanan largo, PDR a bin ta señalando cu Minister di Husticia ta fayando. Filosofia di mr. Andin Bikker, di PDR ta, cu no ta solamente critica, pero tambe bin cu posible solucionnan. A propone e ley di defensa propio, cu a wordo aproba unanimamente. A pone placa disponibel, pa informa pueblo, kico ta e derechonan bou di ley di defensa propio.

E minister a scoge di no haci uzo di e fondonan aki, a bay su mesun direccion y uza nan pa otro cosnan. Durante e ultimo añanan, ta haya 6 pa 7 pagina so di splicacion den presupuesto pa pais Aruba, den un ministerio cu ta surpasa 100 miyon florin, na fondonan y no ta haya splicacion kico ta haci cu e placa.

Constantemente, segun mr. Bikker, e ta bin cu un personal, rond di dje, cu den concepto di mr. Andin Bikker, e mester asumi responsabilidad su mes, como sifuera otro hendenan ta responsabel.

Na final di dia, ta haya e impresion, cu door di e situacion na Venezuela, esaki ta wordo exporta pa Aruba. Esaki por ta un parti culpabel, pero mr Bikker ta recorda Minister di Husticia, mr. Arthur Dowers, cu e mes a yega di bisa cu entre 10 pa 15 % por wordo atribui na personanan cu ta bin for di otro paisnan cu menos bon intencion.

Lider di fraccion di PDR, mr. Andin Bikker, a tuma San Salvador como ehempel, un pais sumamente peligros cu tin un indice di 77.5 casonan pa 100 mil habitante. Aki na Aruba, segun e cifranan di Minister di Husticia, presenta den e reunion, cu na 1016 ta un indice di 60 caso pa 100 mil habitante. Pa februari lo yega na e indice di San Salvador. Andin Bikker a puntra e minister di Husticia, si esey ta un bon maneho, ta kico e minister lo constata bou di mal maneho. Ta tira culpa riba tur hende, menos su mes un persona. E minister aki, no for di awo, pero for di hopi dia caba e lo mester a tuma su retiro.

Na Hulanda, pa menos di esaki, djis pasobra pa a mal informa Parlamento, den dos aña, dos minister di Husticia y un Staatssecretaris a tuma nan retiro. Pero ta di aplaudi cu fraccion di AVP, nan mes a cuminsa habri wowo y a cuminsa ripara cu e cos aki no por mas.

Segun mr. Andin Bikker, e fraccion di AVP tambe ta biba na Aruba y nan mester realisa cu e cosnan basico no ta wordo haci. E minister ta bin den Parlamento, bin conta storia, segun mr. Andin Bikker, y nada ta wordo haci. E minister ta bin trankilisa su miembronan di fraccion, a lo menos. Despues tur hende ta bay cas pa despues di par di siman, otro brote di criminalidad. Esaki no por sigui asina mas, lider di fraccion di PDR den Parlamento, mr. Andin Bikker a bisa.