Sr. mr. Andin Bikker kier garantia cu di awo pa eleccion oposicion tambe lo haya cobertura na Tele Aruba

Lo bay haci un peticion na gobierno pa wak kico ta pasando den nos ley di nos planta nacional di television, Tele Aruba cu ta pasando cosnan di gobierno so y no ta duna otro partidonan atencion segun Sr. Andin Bikker.

Pa Sr. Andin Bikker, di plataforma E FORSA NOBO, e lo bin cu preguntanan via Parlamento, cu di awor pa eleccion con gobierno ta garantisa cu lo tin balansa cu oposicion lo tin suficiente exposure na nos canal di television nacional.

Nos planta di television nacional ultimamente a bira un instrumento cu exposure pa gobierno so, y ta un canal di television so a resta. Sr. Bikker ta sigui bisa cu unico cu falta ta pa bin cu cadena nacional, ya cu ta exposure pa Prome Minister so y oposicion no ta hayando nada. Como abogado, semper e ta wak loke ta trata ley, y tin un Landsbesluit Voorschriften Televisie Uitzending Politieke Partijen, segun Sr. Bikker ta bisa.

Como partido di oposicion tin derecho pa cobertura, dus di awor pa eleccion, na canal di television. Un remarca cu Sr. Bikker tabata tin, ta cu si ATV lo a cumpra CNBC ya cu ta e canal Mericano so e ta wak ultimo tempo y no ta wak ATV mes. Pero e ta enfatisa, ta un canal di television nacional so a resta.

Ta bon pa via Staten, e Ministernan encarga cu media y telecomunicacion, pa nan bin splica con oposicion tin garantia cu nan tin balansa den cobertura den nan actividadnan y tambe nan conferencia di prensa. No por ta asina, cu un minister ta purba influencia, cu nan programanan, tur loke nan ta haci of keda sin haci cu esey ta haya atencion y oposicion mes no tin garantia pa cobertura den media. E preguntanan lo bay por escrito y lo nan lo spera riba e contesta di e minister encarga cu esaki.