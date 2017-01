Mr. Andin Bikker: Conexion entre e islanan ABC riba agenda proximamente den reunionnan na Corsou

Sr. mr. Andin Bikker a trata e tema di conexion entre e islanan, cual ta algo cu a wordo trata for di December 2012 na St. Maarten. A keda acorda cu lo haci un estudio di factibilidad pa un servicio entre Aruba, Corsou y Bonaire. Nunca a envisiona un conexion cu pais bisiña Venezuela, debi na e situacion preocupante na e pais aki.

Independiente di e esfuersonan parlamentario, a bin un iniciativa priva cu no tabata den liñanan di loke ta e pensamento di e parlamento. nan kier a impone un servicio entre Aruba cu Venezuela so, y esaki no ta carga e aprobacion di e parlamento, asina leu cu Sr. mr. Andin Bikker.

Sr. Bikker ta e vocero pa loke ta Parlamento di Aruba. E dimension no ta loke a wordo premira. Siguientemente, awor cu Corsou tin un gobierno nobo, lo sigui papia ariba e tematica aki. Y lo wak kico lo mester tuma luga. Na final di dia, mester constata cu e servicio di transporte, ta depende ariba solamente un linea aereo.

E servicio pa loke ta trata transporte entre e islanan, por wordo mehora. Na final di dia Parlamento ta delinea cierto deseonan y gobierno mester ehecuta esaki. Pero door cu cada biaha tin cambio di gobierno, ta haya cu no tur ora no tin continuidad pa loke ta trata manehonan palabra. Pero sigur lo ta un tema cu lo sigui traha ariba dje, sr. Bikker a finalisa bisando.