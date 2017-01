Sr. Marlon Jacobs di DOW: “Aruba tin e aparato cu por yuda recicla caminda na e sitio di problema”

Hefe di seccion di Infrastructura y Trafico na DOW, Sr. Marlon Jacobs, a duna un declaracion den cual a papia di e plannan cu tin na DOW pa mehoracion di careteranan di Aruba. Tin por ehempel e “Assess Management Team”, un ekipo di experto di DOW, cu ta haci evaluacion cual ta e careteranan cu por wordo gepatch y cualnan definitivamente mester wordo renoba y si tin camindanan di santo cu ta miho pa basha un capa di azeta riba dje.

Jacobs a splica cu e team menciona ta yuda traha un Plan di Accion pa e 200 km di caminda cu mester wordo evalua y cualnan ta e promenan cu mester bini na remarca pa renobacion. Pa traha e Plan di Accion mester tin tambe e financiamento necesario, cu ta core den algun dies miyon florin. DOW e ultimo añanan a inverti rond di 15 pa 18 miyon florin pa aña den reconstruccion y rehabilitacion di camindanan. No mester lubida sinembargo, e funcionario a splica, cu infrastructura no ta solamente construi caminda, pero mester construi acera, borchi, luz di trafico, rotonde, drempel y tin biaha mester tene cuenta cu greppelnan na banda pa fluho di awa. Tur esaki ta cay den e gasto di infrastructura pa caminda. Pero e inversion mas costoso naturalmente ta e camindanan di asfalt, unda un mantencion na tempo ta baha e gastonan a largo plaso.

Den cuadro di yobida fuerte, Jacobs a splica cu mientrastanto a aumenta e capacidad na maximo pa drechamento di buraco. Nan ta uzando 4 truck, cada un cu un capacidad di 4 ton di material cu ta sali tur dia pa areanan rond di Aruba. E capacidad di e trucknan ta net pa un dia di trabou. “Awa mester stop di yobe, sino nos ta keda cu e problema,” Jacobs a enfatisa. El a splica cu buraco riba camindanan relativamente nobo y principal ta wordo corta y yena cu asfalt, enbes di e sistema di basha asfalt so den e buraco.

DOW ta dispone tambe di e ekipo pa recicla un caminda. Ta simplemente hiba e aparato na cierto area y recicla e caminda, sin cu mester saca fundeshi. Ta haci e parti mas abou mas solido y asfalta e parti ariba di nobo. Esaki lo yuda pa mantene e gastonan mas abou posibel. Ta preparando pa haci debido uzo di e aparato en cuestion. E management team tambe lo yuda yega na e formula cua ta e camindanan cu mester bini prome na remarca pa renobacion y pakico.