Sr. Markanthony Lacle (SAP): “Cuminsa drecha loke mester wordo drecha”

Despues cu un caso lamentabel a pasa cu un polis cu a perde su bida durante un asistencia, esaki ta un sla duro pa tur hende cu ta traha den polis. Sr. Markanthony Lacle di Sindicato di Polis di hermana isla Corsou, SAP a splica mas di e caso aki cu no por lag’e te aki.

Sr. Lacle a cuminsa na extende su pesame na mayornan y famia di nan colega Ruiz, cu a perde su bida durante asistencia, e Cuerpo Policial di Aruba, como tambe henter e comunidad di Aruba cu a keda den shock cu e sucedido. Den mesun rosea, Sr. Lacle a bisa cu nan a bin pa sostene nan coleganan, e comunidad di Aruba, e famianan. Esaki ta pasobra cu den Cuerpo Policial semper nan tabata famia, y esaki ta prome cu pais a bira pais, ya nan tabata tin e relacion estrecho caba cu otro. Esaki por ser mira den deporte, ora cu tur aña cu tin un of otro deporte, dia di polis, tur ta bin hunto celebrando. Nan ta un famia den Cuerpo Policial, un famia grandi, pero cadena di henter Antiyas ta combibi hunto cu otro, den tur situacion cu nan ta biba cu otro. Ta bon pa no laga e momento aki pasa voorbij, di bisa cu den realidad, cu un caso tragico asina aki mester pone tur hende para keto y reflexiona. Bida di e colega Ruiz no por a bay asina aki, y despues di dos, tres dia tur hende a lubida.

Sindicato di Corsou, SAP, a bin dispuesto di duna tur ayudo y asistencia necesario, pasobra cu esaki mester nifica cu tanto na gobierno y e titular di Husticia den mando di e Cuerpo mester reflexiona y para keto, wak kico por tabata origennan di cosnan cu mester wordo cambia. Cosnan cu mester wordo adapta. Maneho di husticia mester por brinda prome e polis, sirbi e polis pa e polis por sirbi eyfo. E polis mester tin siguridad y proteccion paden. Con mi por sirbi mi comunidad y mi pueblo cu ta mi tarea y mi obligacion si ami mes no tin proteccion of siguridad p’ami. Ora cu Sr. Lacle tende e cantidad di cosnan cu ta pasando, cu no ta na su luga pa cu funcionamento di e Cuerpo, siguridad di e trahadonan y insiguridad den diferente area, manehonan cu ora bo tende cuanto tempo nan no a bay e locual cu nan no ta bay IBT, training di polis pa tira cu tur esey, trainingnan pa atende cu casonan manera cu a wordo atende cun’e. Patruyanan cu no tin suficiente, cu ora cu pidi back up, bo ta hay’e manera cu bo pidi’e. Pa Sr. Lacle, esaki ta inaceptabel, intolerabel, den un comunidad cu tin un deber pa sirbi pa proteha pa duna e garantia di siguridad na su comunidad. Con por haci algo, si bo mes no tin’e?

Pro compronde cu tin cosnan cu ta sosode internamente den e Cuerpo, anto e ora ey con bo ta verwacht di un trahado cu e, cu ta pasando inhusticia tin cu brinda husticia eyfo. Hamas y nunca, segun Sr. Lacle. Si bo no tin algo, bo no por brinda nada! E maneho di Cuerpo mester para keto y reflexiona den su mes cas, locual mester wordo drecha. E maneho pa loke ta gobierno pa loke ta husticia, y aki ta caminda cu Parlamento tin un trabao masha grandi y para keto, y mustra e titular di Husticia cu aki tin cosnan cu mester cambia y ban wak kico realmente kico ta e programa di Husticia, pa loke e titular di Husticia a bin ta haci ultimamente.

A yega momento pa reflexiona pa tanto e gobierno, e Parlamento y e titular di Husticia, e mando policial den su totalidad, ban evalua y analisa kico mester wordo cambia. Segun Sr. Lacle, Cuerpo Policial di Aruba tin hopi problemanan interno cu e no por papia over di dje, ya cu bo no ta benta paña sushi ariba caya. Pero en todo caso, segun Sr. Lacle, tanto ta maneho di Cuerpo y Parlamento cu tin e autoridad mas halto, bo mester pone e minister di Husticia na su luga, pa e realmente brinda pa loke cu nan a bisa, e siguridad na e polis, dunanan e material y ekiponan cu nan mester, pa asina e cuerpo policial di ARuba por sirbi su comunidad, dun’e su proteccion, dun’e su siguridad, y e garantia ya cu awendia e hendenan no ta sinti nan safe den nan cas.

Atrabes di añanna, Sr. Lacle tin 34 aña como polis, y haciendo varios trabao, y door di esey, diaranson el a papia cu un cantidad di hende cu a manifesta nan preocupacion, di con e cosnan a sosode. En berdad, bo no por cambia destino. Pero destino hopi biaha ta bin pa un motibo den bida. Den e caso aki, lamentablemente, tabata nan colega Ruiz cu mester a bay tragicamente for di nan. Pero un biaha mas, Sr. lacle ta enfatiza, cu su baymento cu a laga hopi dolor atras, mester ta motibo pa e comunidad cuminsa pone, principionan cu nan ta verwacht di nan Parlamento y di nan minister di Husticia, y nan ta verwacht e maneho di cuerpo, e bida di e colega, mester ta momento pa reflexiona y cambia caminda cu mester di cambia, adapta cosnan pero definitivamente, e morto tragico aki, mester ta e motibo mas grandi. Asina Sr. Markanthony Lacle, di Sindicato di Polis di Corsou, a finalisa bisando.