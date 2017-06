Sr. Lito Lacle: Tin hopi arma circulando riba caya

Tin hopi arma riba caya y mester hasi algo cu esaki, segun Sr. Lito Lacle, vocero di polis. Si wak e dagrapportnan, su coleganan polis ta basta pro activo ariba caya. Y tambe nan ta yuda otro, den cuestion di paar di minuut, tur hende ta hunto pa haci e aanpak. Ultimo lunanan aki, a intercepta basta arma ariba caya. Pero mester haci algo mas extra, pa impedi pa e armanan aki subi caya. Esaki no ta tarea di Polis so, pero ta encera e costanan, hendenan cu ta drenta cu mercancia. Cada arma cu polisnan intercepta, ta un atraco of un delito menos cu ta wordo haci. Pa polisnan ta hopi mas importante, ta pa purba pa impedi pa un atraco wordo cometi y esaki ta door di kita armanan for di caya. Esey ta e punto mas primordial aworaki.

Segun Sr. Lacle, esaki ta wordo logra cu ayudo di pueblo. E problema aki no ta di un partido politico so, ni berde, ni geel, ni cora, ni blauw, pero ta di nos tur. Un 70% di e casonan a wordo resolvi, door di pueblo cu ta coopera cu Cuerpo Policial. No solamente den casonan di atraco, pero tambe ora di haya armanan den auto. Dus, ta hopi importante pa e pueblo yama nan tiplijn 11141 y laga e informacion atras. Loke Sr. Lacle ta conseha si, ta pa haya e informacion completo, laga e number di telefon atras. E ta un departamento cu ta garantisa cu bo ta keda anonimo. E departamento mester haya e informacion completo, pa por cuminsa e investigacion of caba cu e investigacion. Aworaki mes, Cuerpo Policial ta buscando algun persona ainda y informacion cu Cuerpo Policial ricibi for di pueblo ta importante pa pone man ariba e personanan aki.

Si un persona cu ta sospecha ariba un otro persona cu e tin un arma, Sr. Lacle a splica cu ta importante pa polis sa unda cu e persona ta biba, con abo cu a yama sa cu e persona en cuestion tin un arma.

Por ultimo, Sr. Lito Lacle a splica cu el a traha den e departamento ey pa hopi aña y loke nan por garantisa ta, cu e persona cu yama ta keda anonimo.