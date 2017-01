Sr. Kock di Dienst Publieke Scholen: A yega na acuerdo pa reanuda trabao na Bureau Traimerdia

Diahuebs mainta12di januari “lidernan di grupo” cu ta traha na Bureau Traimerdia a tene un accion dilanti oficina di Dienst Publieke Scholen, bou cual Bureau Traimerdia ta resorta. Sosteni y acompaña pa nan sindicato (SEPPA) trahadonan, di e manera aki, a pidi atencion pa na promocion cu nan tin basta tempo ta warda riba dje. Ta asina cu e di e grupo aki, empleado a termina e.o. nan estudio MBO nivel 4, cual segun e exigencianan di promocion, ta duna nan derecho pa subi di salario.

Hoofd di Dienst Publieke Scholen, Sr. Kock, a reuni cu representante di sindicato y nan shopstewards. Den e reunion aki, Sr. Kock, a informanan cu ta aprecia nan forma di hiba accion, cual ta un medio pa logra algo. A splica en corto kico tur a conduci na e tardansa, pero cu esakinan no ta hustificabel pa banda di trahado.

Mirando e multitud di trabou, no tur ora por alcansa tur cos na tempo. Tambe como dienst encarga cu trabou di schoolbestuur bo ta haya bo mes semper cu cosnan imprevisto cu mester di atencion inmediato.

No obstante, e retonan, a haci un beroep riba HR di Colegio EPI pa temporario reforsa e dienst cu e otro trabounan, y asina nos HR interno por ocupa cu e grupo aki nan promocion y termina den un periodo di dos siman.

Tur partido a firma e acuerdo y trahadonan lo reanuda trabou segun nan orario.

Dienst Publieke Scholen ta lamenta cu a tuma asina largo, pero ta gradici pe comprension y pasenshi.