Sr. John Larmonie: Tuma medida pa proteha bo cas den temporada di carnaval

John Larmonie di Departamento di Prevencio di KPA, ta splica kico tur mester wordo haci pa bo cas ta protegi durante di temporada di Carnaval.

E unico manera cu por garantisa cu bo cas ta safe durante temporada di Carnaval, ta si e doño di cas mes ta na cas. Tur aña ta haci yamada na Carnavalistanan pa tuma medidanan di proteccion na cas. P.e. si e cas tin alarma, corda cende esaki. Si tin bisiña ta keda cas, zorg pa esaki ta na altura cu no ta bay tin hende na cas. Tin hopi manera pa comunica cu otro.

Sr. Larmonie ta sigui splica, cu awendia cu tanto tecnologia, bo ta controla bo cas for di den bo celular mes. Bo ta haya real time information, cu si tin algo, di biaha ta yama polis. Esaki lo percura tambe menos alarma falso.

Tambe mester zorg pa tur bentananan ta cera, corda tuma extra precaucion. Corda ta extra alerta. Durante temporada di Carnaval, ladronnan ta mas activo. Ta bay tin extra polis den parada y KPA lo zorg cu lo tin extra polis den e barionan tambe, cu lo por atende cualkier problema cu por presenta.

Un otro factor cu ta un problema den siguridad, ta murayanan halto. Sr. Larmonie ta splica cu un muraya halto ta stroba e visibilidad di bo cas. Zorg pa e muraya ta abao, pero pilarnan ta halto. Murayanan halto, no ta cumpli cu funcion di proteha bo cas.

Si muraya ta halto, logicamente bisiñanan no por echt controla si tin problema of no. Mester tin mas union entre bisiñanan, e comunicacion ta importante. Y esaki ta sosodiendo tambe. Varios ta e barionan cu ta creando chatgroup riba whatsapp, creando un cierto Neighborhood watch, pa asina un bisiña yuda otro, cual toch di un banda, ta un punto positivo.