Sr. Guillfred Besaril (MEP): “2016; Un aña di record Preocupante!”

Diaranson mainta durante conferencia di prensa di partido MEP, Parlamentario señor Guillfred Besaril a tuma tempo pa mira bek riba un aña 2016 cu un record sumamente preocupante di crimen y delincuencia. Un aña caminda mas cu 60 atraco a ser cometi. Un aña caminda varios persona a wordo herida y maltrata durante e atraconan aki. Un aña den cual hasta un comerciante hopi keri den nos comunidad a perde su bida den un acto criminal. Sr. Besaril a sigui declara lo siguiente.

“Ta tristo pa realisa cu e aumento drastico di criminalidad na Aruba ta algo historico. E aña aki mas cu nunca antes den historia di nos Pais, comunidad Arubano ta wordo confronta cu un sentimento impresionante di insiguridad. Un sentimento cu a pone un cantidad grandi di hende dicidi na bay marcha y entrega un manifiesto na e gobierno actual exigiendo mas siguridad y accionnan concreto pa loke ta trata e lucha contra criminalidad”. Parlamentario Besaril a sigui elabora cu e ta mira mecanismonan eficiente cu ta wordo aplica na otro Pais, pero no na Aruba.

“E mecanismonan aki ta na Aruba su alcance, sinembargo pa motibo di un maneho ad-hoc y anticua sea no ta wordo aplica y si utilise mes, e no ta sucede na un manera efectivo. No tin motibo pa Aruba sigui e tendencia actual di insiguridad. Cu un maneho fiho y estricto por a evita hopi dolor y disgusto na nos Pueblo. Por ehempel si tabatin mas presencia di autoridad uniforma riba caya, si a percura pa Aruba tin su mesun servicio di helicopter, si a flexibilisa e forma di labora den e cadena hudicial y si a percura pa nos frontera ta bon proteha nos lo por a evita hopi dolor na nos hendenan”. Sr. Besaril ta convenci cu e servicio di helicopter ta necesario y hunto cu partido MEP lo duna tur di su parti pa trece e servicio aki bek lo mas pronto cu ta posibel.

“Na Aruba nos ta haci masha poco uzo di tecnologia. Mi por menciona por ehempel e uzo di drones, vigilancia di camara y otro aparatonan moderno manera un boton di panico, cu por wordo uza pa preveni criminalidad. Pero e maneho actual a enfoca mas riba combati criminalidad di forma reactivo (pues una bes cu e baca a hoga caba) y no cu e accento necesario na prevencion di criminalidad. Den e aspecto aki ami por medio di partido MEP lo ta completamente diferente desde otro aña na momento cu MEP drenta gobierno. Nos lo traha den un forma preventivo y duna tur loke tin pa trata na evita actonan criminal di sosode. A bira ora pa nos ta mas critico y stop di defende cierto cifranan. E no ta un cuestion solamente di cuanto caso a keda resolvi. No tin espacio pa simpatia politico pasobra mientras tanto ta Pueblo ta bibando cu e realidad eyfo!

Nos di MEP a compronde e mensahe di Pueblo; TA BASTA! Y den e cuadro aki MEP no ta solamente un opcion pa e siguiente gobernacion. Partido MEP ta E solucion! Nos ta un partido cu experiencia y di un vision cla y raspa pa ataca e problema di insiguridad na Aruba!” Sr. Besaril ta termina di forma enfatico.