Sr. Glenn Thode nombra Presidente di Conseho Nacional Electoral

Sr. Glenn Thode, Presidente di Conseho Nacional Electoral dia 17 di Juli ta wordo nombra oficialmente como Presidente di Conseho Nacional y Sr. Hubert Maduro ta wordo instala como vice- presidente. Sr. Thode a felicita Sr. Maduro pa tur e añanan cu el a sirbi como presidente, haciendo un bon trabao pa un proceso asina importante pa e democracia di Aruba, cual ta e proceso electoral. Dia 22 di Juni ultimo, tabata e ultimo dia cu partidonan di politico por a inscribi y dia 4 di Augustus lo ta dia di entrega di lista. Sr. Maduro como vice- presidente, naturalmente den e proceso electoral lo por haci bon uzo di su experticio ariba e tereno electoral.

Mirando cu ta dia 17 di Juli Sr. Thode a keda instala oficialmente, e no a haya oportunidad di sinta ainda cu tur e personanan sinta den e comision. Dia 4 di Augustus lo entregamento di lista di candidatonan cu e electorado di ARuba por vota ariab dje, e dia di eleccion, cu ta dia 22. Esey kiermen cu e dia aki, di 9 or di mainta pa 4 or di atardi, nan ta spera tur e partidonan pa asina haci entrega di nan lista. Esaki lo tuma luga na Stadhuis. E persona, conforme e registracion ariba e lista di partidonan politico, e persona cu ta representa e partido lo por entrega e dia ey e lista. Ta importante pa tin tambe cu tin un declaracion di cada candidato, cu nan ta di acuerdo pa ta candidato. Tambe nan lo mester entrega un comprobante di pago di mil florin na Directie Financien y tambe nan lo mester di un potret blanco cu preto, cu lo ta un potret exacto di e persona cu ta para na cabes di e lista.

E fecha, 4 di Augustus, akinan ya caba e colornan lo mester ta dicidi. E colonan ta wordo dicidi aribanan diabierna dia 21 di Juli, via un Ministeriele Beschikking via Minister Presidente. E ta un proceso unda cada partido lo haya un color ariba e lista. Pero ta conoci cu cada partido ta pidi un color. Partido Raiz a bisa di lo tin dos color, cual ta blauw y berde. Y mirando e cantidad di colornan blauw, por bisa cu esaki ta predominante den e eleccion venidero. Sr. Thode no ta mucho na altura di e criterianan specifico di cada color. Pero en principio, un decreto (Ministeriele Beschikking) di Minister Presidente ta esun cu ta determina. E color ta un color pa e lista y e mester ser indica, y ta un color pa un partido. Asina tambe si tin un partido cu ta claim dos color, e mester ta cla pa tur hende, cua color di e lista ta representa cual partido, esey kiermen ta un partido lo por tin e color. Si tin dos partido kier claim e mesun color, esey ta lot lo determina lo haya cual color.

Tin un discusion di kende por claim e color blauw. Actualmente tin 4 partido cu ta claim e color blauw pa nan. Esakinan ta UPP, MAS, POR y awor RAIZ y kisas esaki por trece confusion of discusion durante e eleccion aki. Conseho Nacional Electoral en principio tey pa yuda e proceso ta claro y pa e cana ordena y pa tin un eleccion trankilo tambe. Ta pa e motibo ey, Conseho Nacional Electoral ta sigui loke ta para den ley. Ley ta traha pa trece claridad, caminda cu en berdad bo tin discusion pero ley ta trece claridad den esey. Pa loek ta trata e color, esey ta hancra den e Ministeriele Beschikking, unda ta organisa cu tal partidonan ariba lista tin tal color.

Un discusion cu tin for di April e aña aki ta si e rijbewijs valido, si por vota of no por vota cun’e. Segun Sr. Thode, naturalmente e Conseho Nacional Electoral mester wak e integridad y e orden di eleccion, pa esaki por bay encuanto e proceso y e resultado pa cual un biaha a sinta hunto pa studia e materia di rijbewijs. Ley ta stipula cu un persona por tin tres manera di identifica su mes, ora di vota y nan presenta na nan urna. Na e momento ey, un hende cu tin un caarchi di vota, cu ta aparece na un urna, e mester identifica su mes, di moda cu e personanan cu ta traha na e urna aki, por verifica e identidad di e persona cu a aparece y mira si e tin e derecho di vota na a urna ey. E mester ta ariba e lista di votado. Esaki ya caba a ser saca for di e datonan formal, oficial di Registro Civil di Aruba, ya cu asina ta determina ken por vota. E documento cu e persona ta bay identifica su mes, meter ta un documento valido. Esaki den e ley di rijbewijs , y bo koppel e bek, na e ley di eleccion, ta bisa cu e documento mester ta valido unda ta cumpli cu e criterianan. Un di e criterianan ta cu e datonan mester ta mesun datonan cu e tin den e Registro Civil, pa ora cu e vota.

Cu e rijbewijs, tin varios di nan cu no tin e datonan exacto ariba dje, imprimi, cu ta datonan cu ta den e registro civil. Esaki kiermen, cu ora un hende aparace cu rijbewijs y su datonan no ta exacto bon, manera den e registro civil, e datonan ariba e rijbewijs, no ta bay klop cu e registro di votado. E ora ey no por acepta e documento ey como verificacion di e identidad di e persona. Pa e motibo ey a duna e conseho pa tur hende cu kier haci uzo di nan derecho di voto, pa saca un cedula, pasobra aki riba e datonan ta mescos cu den e Registro Civil. Of un passpoort ya cu e datonan akiriba ta mescos cu den e Registro Civil.

Sr. Glenn Thode, como presidente di Conseho Nacional Electoral ta traha hunto cu Registro Civil, aunke ta dos identidad separa, nan ta colabora cu e eleccion.Censo ta e directorado cu tin e responsabilidad pa ley, pa tin e datonan exacto banda di esey, nan tin un rol pa hunga den e proceso electoral y sostene e conseho electoral cual Sr. Thode ta presidi.