Sr. Ernst Mohammed di Camara di Comercio: Shopping online ta keda un dolor di cabes pa e comerciantenan na Aruba

Ariba e tema di shopping online, e- commerce, Sr. Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio a bisa cu shopping online ta un aspecto di nos economia cu nos mester tene cuenta cun’e. Banconan ta involucra den esey. Shopping online ta encera banco, negoshinan etc. Tin cambionan na caminda, y

Aruba mester ta prepara pa e cambionan aki.

Segun Sr. Mohammed, tur negoshi mester keda up to date di locual ta pasando y shopping online, esey ta algo cu ta drentando mercado, y mester busca manera pa tur hende ta beneficia di dje. Tur hende awendia tin un telefon celular. Esey kiermen cu tur negoshi mester ta apto pa adapta of prepara pa esey.

A bin dilanti e hecho cu shopping online no ta beneficioso pa e comerciante chikito. Esey ta depende di e maneho di bo gobierno pa proteha bo negoshi , e propio economia. Shopping online ta algo externo, e ta un trend nobo mundialmente.

Sr. Mohammed a bisa cu negoshinan mester ta habri pa retonan nobo. P.e. habri un website y pone bo productonan online y duna servicio. Pero ta berdad cu e reto pa e comerciante e añanan aki ta bira hopi dificil. Adaptacion den manera di haci negoshi ta importante.

Sr. Randal Croes ta miembro di Comision. A haci un seminario over cripton currency. Esey ta en conexion di industria local di online sales por funciona. E sector financiero mester traha infrastructura financiero di compra online na un costo abao.