Sr. Daniel Tecklenborg di Cede Aruba: Rol di Cede Aruba ta pa administra fondonan y controla su bon uzo

Pa Cede Aruba Sr Daniel Tecklenborg a splica kico ta e rol di Cede Aruba pa cu e fondo pa asina yuda e fundacionnan haya e placa cu nan mester. Y pa confirma e exito di Aqua48, Sr. Daniel Tecklenborg di Cede Aruba a splica kico ta e rol di Cede Aruba. Sr. Tecklenborg ta splica.

Cede Aruba tin un mas di aña trahando cu e proyecto, y e rol di Cede Aruba ta pa administra e fondo y pa controla pa e fondo wordo bon uza. Cede Aruba ta contento cu e sumanan poco poco ta aumentando, y Cede ta kere den un cooperacion entre sector priva cu e fundacionnan di Aruba. No ta tur ora un compania mester contribui cu hopi cen, pero e ta bay poco poco bo por genera un donacion p.e. door di bende awa manera Aqua48.

E concepto gradualmente ta wordo conoci cerca turistanan y cerca nos hendenan local. Y Tecklenborg ta contento cu restaurantnan ta tuma iniciativa y ta splica e huespednan kico e concepto ta.

Pa Cas Marie e ta contento cu e donacion aki. E lo yuda pa contribui cu algo extra, pa hendenan cu no ta tur ora tin transporte pa yega Savaneta pero tin ora pa yuda cu opvang pa hendenan cu demencia ya cu esaki no ta tur ora ta bay facil.

E siguiente meta a keda anuncia. A scoge un fundacion cu yama Horses of Hope cual ta un fundacion cu ta duna terapia na muchanan cu limitacion, cu actividadnan cu nan tin. Y e terapianan alternativo ta duna den hopi caso un resultado positivo pues un next donation pa Horses of Hope pa categoria di muchanan cu limitacion.