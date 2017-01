Sr. Castro Peres di Aruba Reef Care: Saconan di orea tabata forma un problema pa e bida marino di Aruba

E saconan cu tabata forma mas un problema pa nos medio ambiente tabata e saconan cu “orea”, y ta esakinan ta loke gobierno a pone un prohibicion p’e. Pa Sr. Peres, no ta tur saconan di plastic ta forma e peliger. El a duna como ehempel con e saconan cu ta wordo uza na cas, esakinan ora caba di uza nan ta pone nan den bari di sushi, y esakinan ta wordo hiba dump pa wordo procesa.

Director di ARuba Reef Care sigur ta wak e prohibicion pa saco di plastic como algo sumamente positivo. E no ta compronde con por tin hende cu por ta contra di e ley aki. Si wak cuanto saconan di sushi cu ta keda pega den palonan di Kwihi y ta dura añanan largo, prome cu yega na sacanan for di e palonan di kwihi, of nan lo dura eyden pa un tempo indefini. Algo cu tambe Aruba Reef Care tin problema cun’e, ta e cupsnan di plastic y tambe strawnan di plastic. Esaki ta un problema hopi na hotelnan. Aruba Reef Care tin hopi aña ta pidi e hotelnan pa usa mas tanto cupsnan di souvenir, cual un turista lo aprecia mas y lo no lag’e benta ariba beach.

Segun Sr. Peres, tur esakinan tin consecuencia pa medio ambiente, cu tambe mester wordo cuida. Mescos cu hotelnan ta beneficia di e desaroyo di e isla, nan mester siña cuida e isla tambe. Asina Sr. Peres, director di Aruba Reef Care a finalisa bisando.