Sr. Carlyle de Coteau: Ley pa cobra Motorbootbelasting lo no bin na vigor por lo pronto

Un bes mas den medionan di prensa ta sali un informacion incorecto pa cual director di Directie Scheepvaart Aruba, sr Carlyle de Coteau ta splica mas di kico e ley ta bisa.

Segun Sr. Coteau, cu el a tuma nota di e noticia cu lo cuminsa cobra bootbelasting. Mester bisa cu den e ultimo dianan, Directie Scheepvaart a haya hopi yamada, di parti di esunnan cu tin boto, of yate. Tambe esunnan cu tin seadoo, ta yama puntra ki dia e ley aki lo drenta na vigor.

Sr. Coteau kier aclarea cu e ley yama Motorrijtuig en Motorbootbelastingverordering. FOr di tempo cu e ley aki a wordo traha, semper belastingdienst tabata tin e oportunidad pa cobra belasting riba nr di boto. E motibo pa cual nunca nan a cobra e belasting aki, ta pasobra cu nunca nan no por a haya un bon calidad di plachi di nr ya cu e mester ta di bon calidad pa e por wanta.

Departamento di Belasting por cobr’e ya cu e ta un ley. Sr. Coteau a compronde cu December e ley a bay Parlamento, pa haci ahustenan den e ley aki, Motorrijtuig- en Motorbootbelasting. Ora nan a haci ahuste den ley, nan no a haci’e solamente pa auto, pero tambe pa boto. E parti cu a haci ahustacion, ta e parti di e autonan. Pero nan mester a haci nan tur dos ya cu e ta conta pa tur dos.

Algun luna atras, Directie Scheepvaart a reuni cu Departamento di Belasting, y e departamento aki no tabata cla cu e ley pa cobra pa boto, pa 2017. Ta na Directie Scheepvaart tin registra ken tin boto na Aruba. Y no na Departamento di Impuesto.

Finalisando Sr. Coteau a bisa pa tur esunnan cu tin boto, pa nan keda trankil ya cu e ley aki lo no bin na vigor por lo pronto.