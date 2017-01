Sr. Carlyle de Coteau: Ainda lo no cuminsa cobra pa plachi di number pa boto

Hopi hende a yama na Directie Scheepvaart, pero tur doño di boto por keda trankil paso den e comunicado di Servicio di Impuesto mes ta splica kico lo bay cobra den 2017 y sigur e parti di boto no ta e caso.

Den e comunicado di ahustacion cu a tuma luga den Parlamento di Aruba na december 2016, y den e comunicado ta papia solamente di cobra impuesto di vehiculo y boto di motor mas eficiente y na tempo. SIAD a introduci un sistema di cobransa adicional (naheffingssysteem) di boet ora un cliente no paga impuesto of no paga su impuesto na tempo. E ta bay ariba cambionan importante di ley di impuesto di vehiculo y boto di motor.

Sr. De Coteau a splica e motibo pakico nan a agrega “y boto di motor” pasobra esey ta titulo di e ley. Pero no ta papia di cuminsa cobra. Nan mester menciona boto, paso esey ta titulo di e ley. E ley por wordo busca riba www.gobierno.aw y eyriba lo haya mas informacion tocante e ley aki. E ley ta regarda plachi di number di auto y esun di boto.

Dus e ley a wordo ahusta, p’esey nan mester a cita e nomber di e ley full, Sr. Carlyle de Coteau, director di Directie Scheepvaart a splica.