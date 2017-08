Sr. Booshi Wever (PPAUPP): “Stop cu patronahe politico”

Esunnan cu ta bin wak e debate live y esunnan cu ta wak’e na television, ta wordo pidi pa pone atencion na loke ta wordo bisa e anochi aki. Sr. Booshi Wever ta amplia mas.

Shete aña y mey largo nan a boycotea proyectonan na bienestar di un pueblo, na Parkietenbos, y tambe Imsan. Sr. Wever ta corda claramente, ora cu a wordo cuestiona cu si Imsan tin bida, e mesun persona cu ora papia di kapitaalsvernietiging, ta bisa cu e pueblo di San Nicolas no worry, ya cu nan ta bay haya e Soulbeach Festival, cu nan lo bende saltfish y Johnny Cake. Esaki ta e desaroyo cu e tabata kier.

Diahuebs lo mester realmente skucha y realmente relativa loke ta wordo bisa. PPAUPP tin un di e miho programanan. Pa mas di 60 aña caba, semper tabata boga pa cambia e hende den henter e wega politico. Den e wega politico tin dos factor of criteria pe. Un di e hende y e reglanan. PPAUPP ta kere cu mester cambia hende pero tambe e hende cu tabata forma parti di e gobierno aki, a sostene loke a sosode cu e pueblo aki. A bira tempo pa cambia e reglanan.

Tin hopi fundacion cu ta papia pa cambia e reglanan. Y como PPAUPP ta di acuerdo cu esaki, caminda cu e reglanan aki cu tin, partidonan ta papia solamente di ley di integridad. Pero esey ta un parti chikito di reglanan estricto di Good Governance. Bo por ta integro, bo ta kere cu bo no a haci nada. Pero si bo a haci bo mes culpabel na politica di patronahe na gran escala. Esey ta nifica cu e ta un mal manera di goberna un pais. Si e no ta mishi cu bo integridad, integridad sigur mester bin, no solamente di Good Governance, pero tambe con ta bay haci cu reststemmen. Den e prome y e di dos debate a haci un apelacion na e comunidad Arubano, duna oportunidad na partidonan nobo, cu ta transparente unda e placa ta bin, e cantidad di placa ta wordo gasta na campaña. E partidonan grandi a gasta mas di un miyon florin caba.

SI bo wak AVP y MEP y POR ta gasta placa, tin biaha bo no mester ni gasta placa. Dialuna siman pasa, coleganan cu tambe mester a firma, a ripara cu ta fiesta tabata tin eyfo, ta increible cuanto placa ta wordo gasta y pueblo mester puntra nan mes di unda e placa ta bin. Y si e placa ta wordo inverti den partidonan aki, dado momento e ta bin cobra bek.

Sr. Wever ta sigui bisa, cu sin ningun destaho publico, ta duna un compania e fashion week aki, sin cu tin begroting pe. Esey no por. Pero tambe tin otro tipo di politica di patronahe cu no por. Si bo bin cu reglanan di Good Governance. Si bo ta consciente di e hecho cu for di 2009 pa awo, 2009 sigur tabata tin 62 pa 63 departamento di servicio di gobierno. Awo ta mas di 130. P.e. pa medio ambiente tin tres departamento cu tin di haber cu inspeccion. Esaki no por, ya cu simplemente ta lanta un departamento. Pesey mester mara man di politiconan, pa evita cu den futuro esakinan por sosode. Sr. Wever tambe ta bisa, cu e tambe tabata culpabel. Tur otro hende cu a haci esaki, bin dilanti y bisa. E cos aki mester caba, segun Sr. Booshi Wever di partido PPAUPP.

P.e. den programa di PPAUPP, mescos cu Corsou, lo mester bay inventa e wheel. E cos aki ta sciribi den hopi pais civilisa. Tur hende ta papia y yora cu no mester bin un gobierno di coalicion, pero paisnan prospero tur tin gobierno di coalicion.