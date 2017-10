Sr. Benny Sevinger: “Ta comerciante lo dirigi e gobierno nobo”

AVP como partido mas grandi cu e gana eleccion 2017 y un rato despues cu un rato despues cu e pronosticonan tabata wordo bisa, por a wak cu partido POR a sali bisa di no lo traha cu AVP y despues lider di partido MEP ta sali bisa e mesun cos. Sr. Benny Sevinger ta amplia mas ariba esaki.

Esaki ta confirma, según Sevinger, e rumornan cu tin comerciantenan cu a cera e deal ey caba, prome cu eleccion, esey ta importante pa pueblo realisa. Algun dia despues a ripara caba, cu tabata tin reunion di accionistanan ta tumando luga. Comerciantenan ta sinta na mesa, ta wak con e accionnan ta wordo parti y e ora mester puntra si esaki pueblo tabata consciente di dje, ora cu el a deposita su voto. Esey ta e realidad cu mester biba cun’e y sigui padilanti.

E situacion cu nos pais ta aden aworaki, ta un situacion 100 x mas miho cu loke nan a haya na 2009. E diferencia grandi ta, e modus operandi di MEP, ta cu pa nan por drenta den gobierno, nan mester tuma medida. No tin otro solucion pa e partido aki. A kere sigur cu e generacion nobo tin mas credibilidad pa trece solucionnan, pasobra reto den gobierno semper tin. Pero si bo unico arma ta trece arma y pa haci esaki, lo bin cu comision pa bisa con e situacion ta, for di awor caba Sr. Sevinger ta bisa lider di MEP cu e lo dal duro. Tempo cu nan a drenta gobierno na 2009, e situacion tabata asina dramatico, asina malo, cu turismo na suela, SVB, AZV, APFA, den bancarota, literalmente. Tabata tin e problema cu awa cu coriente tabata azota e comunidad. Un finanzas publico, cu apenas por a paga salario di e trahadonan.

Sr. Benny Sevinger a sigui bisa cu tin cos cu pueblo no sa, esta cu ta comerciantenan ta doño di e dos partidonan cu kier forma gobierno. Ex lider di MEP ta bisando e lider nobo, cu pa tene cuenta cu e partidonan chikito. Si bo tabata tin un persona den un partido cu tabata tin 13 asiento, cu den 8 aña a wordo tolera pa haci su cosnan, y awo cu e tin e yabi, aunke cu por ta yabi di santana, ta esun cu ta bay dicidi. Kico lo pasa den gobierno? E stabilidad cu pueblo ta pidi, absolutamento no t’ey. Un persona ey cu tabata tin 13 asiento, un solo partido, tabata zaag na pia di su coleganan y a toler’e. Según Sr. Sevinger, su persona tabata esun cu mas a toler’e, pasobra cu e tabata kere den un solo gobierno, no matter cual minister ta purba di haya credito. Pero ta un gobierno cu ta traha na beneficio di comunidad. Sr. Sevinger a garantisa partido MEP cu esaki ta bay ta un gobierno instabil, cu hopi problema den Ministerraad, den Parlamento y hopi problema tambe ariba caya.

Realidad ta cu si mira rond, wak y analisa wak den e casnan, lo bo haya sa cu loke e gobierno di Mike Eman I yII hamas lo wordo haci den historia y asina ta pone un bara hopi halto pa e proximo gobierno. Por tin diferente motibo pa cual e partido AVP a bay atrás, pero esaki nan como partido, lo bay haci e analisi interno. Pero nan ta capta e mensahe di comunidad y nan ta bay reflexiona, y unda cu foutnan lo wordo haci, nan lo coregi esakinan. pero AVP ta un partido solido cu a traha duro. Y den e proximo eleccion cu ta mas cerca cu hende ta kere, AVP lo bay t’ey atrobe cu e team nobo, cu nan a cuminsa forma caba den e eleccion cu a caba di pasa. Pa hobennan tuma over.

AVP ta preparando su hobennan, nan lo haci analisis di kico a bay robes y drecha loke mester drecha, pa sigui padilanti, pasobra no lo bay bek atras, pero sigui padilanti. Y ta prepara pa ora cu pueblo bisa cu e kier AVP bek den gobierno.

Según Sr. Sevinger, e lider di MEP ta bisa cu e situacion ta mas dificil cu e tabata kere. Y e gremionan no ta kens, nan sa tur e realidad di pais Aruba. Dus nan lo no tuma un 9 pa un 6.