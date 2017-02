Sr. Alrick Maduro: Ciclistanan merece respet ya cu nan tambe ta forma parti di trafico

Loke a pasa fin di siman cu e dos ciclistanan mester haya atencion pa no pasa mas paso na tambe ta forma parti di trafico segun Sr. Alrick Maduro, di Swikers tri team.

Loke a pasa den fin di siman, no ta prome biaha cu trafico di motor no ta respeta ciclista. Y e accident aki ta un mas di e casonan cu tabata tin ultimo añanan. Y ta danki Dios cu e dos personanan aki a keda na bida, y por tabata tin consecuencianan fatal. Pero si ta di lamenta cu tabata tin otro accidente cual no tabata necesario. Por a wak e rastronan, caminda cu velocidad halto tabata hunga un rol. No tin comprension pa cu e practica di e deporte.

Segun Sr. Maduro, tin varios solucion, na prome instante, ta mas alerta riba trafico. Tin masha hopi accidente entre autonan mes. Tambe educa y reeduca tur usuarionan di trafico. Automobilistanan, bus, taxi, ciclistanan, peaton, tur mester wordo reeduca y splica cu mester ta hopi mas cauteloso ariba caminda. Tur dos banda tin su pro – y su contra.

Ora un persona bay pa pasa su rijbewijs, e ta wordo siña cu mester respeta e ciclista como trafico. Pero dado momento, ta keda e pregunta ta den ki direccion mester bay ya cu esaki no ta sosodiendo. Antes e trafico tabata wordo controla, y esey tabata un concepto internacional cu ta wordo uza vooral den Sur America caminda tin hopi problema y challenges cu trafico insigur, tanto pa deportistanan recreativo y competitivo.

Mester bin cu afspraaknan duidelijk, pa tur hende cu ta practica e deporte y tambe esunnan cu ta uza e camindanan publico diariamente. Segun Sr. Maduro, lo bay vocifera nan preocupacion, ya cu esaki ta un caso lamentabel entre e practicantenan di e deporte. Aña pasa, den e mesun temporada un otro ciclista tambe a haya accident, pa suerte e tambe a sali ileso y por conta su storia awe. E no ta un solucion facil, pero si ta algo cu mester cuminsa papia over di dje y busca solucion pa duna tur hende siguridad den trafico.

Den area di Palm Beach, e camindanan tin liñanan blauw, destina pa ciclistanan. Y si tin orarionan pa ciclistanan controla y si bin un ciclovia un biaha mas, lo por cera e trafico pa un corto tempo, caminda e ciclistanan por practica nan deporte preferi, na un manera hopi mas sigur. Pero esaki mester sosode den trafico y ariba nivel gubernamental.

Sr. Maduro ta haci suplica na tur automobilistanan, pa tur haci uzo di trafico na un manera sano. Tur bida ta conta. Ta papiando di un ser humano, mescos cu e persona cu ta tras di stuur cu tin su famia, e ciclista of e coredo, tambe tin su famia y tambe kier yega su cas sano y salvo.