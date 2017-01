Sr. Ady Thijsen: Edad di pensioen na Aruba mester wordo baha bek na 62 aña

E tema di edad di pensioen ta algo cu ta crea duda den comunidad. Sr. Ady Thijsen di partido MEP a elabora ariba e tema di edad di pensioen, bisando cu e ta un persona cu ta haci su mesun investigacionnan. Y el a bin topa cu un investigacion cu e Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundige a haci. Den nan investigacion nan ta bisa algo hopi importante. Den e rapport aki, nan ta elabora ariba e tema di edad di pensioen caminda nan ta señala cu na Hulanda e edad di pensioen ta sigui subi. Aki na Aruba tambe e edad a subi. Esaki ta pa yuda e fondo di pensioen. Pero den e investigacion ta para cu e hecho cu ta pone hendenan di mas edad sigui traha ta pone nan salud den risico. Esey ta algo cu ta mustra den e direccion cu Aruba mester baha e edad di pensioen di 65 pa 62 aña.

Segun Sr. Thijsen, no ta asina no mas ta tira algo den laira, caminda ta wordo bisa cu ta grito politico y populista. Na Hulanda p.e. tin un otro clima, cu aki na Aruba. Den tropico e risiconan ta mas grandi. Sr. Thijsen a splica cu e lo bay papia cu sindicatonan ariba e tema aki, den su calidad di Presidente di Comision Permanente di Labor y Sector Primario.

Si mas cuponan di trabao wordo crea, ta mas prima social ta wordo paga. Esunnan cu ta traha, ta paga pa esunnan cu ta haya pensioen. Pero si no crea cuponan di trabao, ta saca so ta keda saca for di e fondo. P’esey mester crea cuponan di trabao, y tambe pa e primanan social wordo paga manera mester ta. Di es manera aki, e fondo ta bira mas fuerte, segun sr. Thijsen.

Un inkietud cu ta reina, ta e hecho cu tin problema cu hendenan ta traha, sin paga belasting. Si tin 5 mil persona trahando, sin paga nan prima, esaki ta crea peliger pa e fondo. Riba e inkietud aki, Sr. Thijsen a bisa, cu nunca SvB mester a exonera gobierno e 60 miyon. Si e fondo di pensioen tin problema, pakico ta duna gobierno e placa aki cu SvB mes mester di dje. Segun sr. Thijsen tempo e pensioen general a wordo introduci, pakico no a pone esaki bou di SvB, creando cupo di trabao pa nos mes hendenan? Pero e pretexto cu a wordo uza pa no haci esaki, tabata cu SvB no tabata prepara pa esaki y a prefera di duna esaki na e seguronan particular, enbez di haci e fondo mas fuerte.