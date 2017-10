Spuiters y Balashi Premuin ta forsa un wega decisivo

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder ta drentando su recta final. Despues di dos buelta di double header Playoff final a inicia diamars ultimo riba veld di Dragon Hitters. Di acuerdo cu e Page Playoff e modelo internacional cu ta wordo aplica rond mundo den softball clasificadonan 3 vs 4 lo hunga un serie di best out of 3 y e perdedo ta yama ayo y e ganado lo hunga un serie nobo di best out of 3 contra e perdedo di e serie di 1 vs 2. Asina Spuiters a inicia nan serie di 3 wega contra Balashi Premuim. Spuiters den e prome partido di anochi tras di un tremendo labor di e veterano di bataya Henk Arnold kende ta cubri e ruta completo silenciando e batenan di Balashi ta produci un victoria relativamente facil di 6-1 riba e muchanan di Balashi Premuim. Spuiters 6 careda, 6 hit, 0 eror. Balashi Premuim 1 careda, 4 hit, 2 error. Henk Arnold ta resulta pitcher ganador mientras Giancarlo Gomez ta bay cas cu e derota. Jeancarlo ta wordo releva den di 4 inning pa Jorge Santana. Mihor bateadornan pa Spuiters ta Deyon Peterson y Carlos Wester ambos di 4-2 y Derek de Castro di 3-2. Pa Balashi Premuim a luci na plato Josmar Thiel di 2-1 mientras Djurwin Croes, Gerald Werleman y Jorge Santana tur a bay di 3-1. Den di 2 wega momento cu Spuiters ta inicia cu nan pitcher estrea Angelo Arnold pa seya na victoria y pasashi pa e siguiente buelta den playoff Balashi Premuim ta baha brabo contectando un total di 12 imparable pa gana e wega aki empatando e serie 1-1 forsando un wega final dialuna awor. Balashi Premuim 12 careda, 12 hit, 2 eror. Spuiters 8 careda, 12 hit, 3 eror. Jorge Santana kende ta ricibi relevo di Erick Henriquez ta bay cas cu e victoria. Angelo Arnold kende ta ricibi relevo di su tata Henk Arnold den di 5 inning unda e tata a trata pa saca e yiu for di pena ta bay cas cu e derota. Pa Balashi Sando Geerman ta luci den gran forma bayendo di 4-3 incuyendo un homerun pafo di parke, Marc Danied di 4-2, Djurwin Croes di 3-2. Pa Spuiters Deyon Peterson, Ludwin Dabian, Derek de Castro y Mario Kock tur a bay di 4-2, Sandrick Wester di 2-1, Arsan Wester 1-1. Dialuna awor pa 730pm na veld di Dragon Hitters wega decisivo esta wega number 3 entre Spuites y Balashi Premuim. Un pa tera y un pa lama. Ganador lo continua y perdedo lo bisa ayo na campeonato 2017. Softball AA den su recta final. Fanaticada wak pa bo tey!!!