Sportage y BMW a dal den otro na Tanki Leendert

Diahuebs atardi na e Y split cu tin banda di Acropolis Plaza a sosode un accidente unda un bmw suv a dal contra di un kia sportage. Ambos auto a keda kibra, un persona a sinti su curpa malo pero no tabta desea di asistencia di ambulans. Roadservice presenta a yama polis pa presenta debi tin hende herida, pero na yegada di polis di trafico no tabata tin mester ni di ambulans ni polis. Aki ta mustra cu personalnan di roadservice mester sa kico pa informa autoridad e informe y no bruha esaki strobando asistencianan di polis.

