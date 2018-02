Specialista a recomenda AZV pa trece e muchanan bek for di Colombia

Dia 3 September Sra. Jesseline Krosendijk tabata envolvi den un accident hunto cu su tres yiunan, na Catiri.

E señora mes no ta corda nada, pero si e sa cu dos di su yiunan a bay Colombia door di e gravedad di nan heridanan. Sra. Krosendijk no ta corda hopi cos di e prome dianan despues di e accidente. Cierto cosnan di prome cu e accidente e no ta corda, ya cu e tambe a haya sla. Na su yegada na Colombia, el a ripara cu su yiunan tabata hopi malo. El a keda cu nan henter dia. Na principio e tata a bay cu e muchanan Colombia, ya cu Sra Krosendijk tabata interna ainda na hospital.

Despues di un paar di dia, su yiu chikito a recupera bon y el a bin cas. Despues di un paar di siman, su di dos yiu, Jeannely di 7 aña a cuminsa bin bij poco poco, pero e tabata lam pa mita di su curpa. Segun dianan tabata pasando el a bin reacciona y el a cuminsa come. E otro si a keda drumi, e no tabata duna hopi reaccion di recuperacion. E tabata haya terapia, y despues di un luna, el a cuminsa reacciona, el a habri wowo. Dokternan na Colombia a pone un pecht pe ya cu ela haya slijm. For di Aruba a haya peticion pa e mucha bin bek, ora cu e mehora mas miho. AZV a bisa Sra, Krosendijk cu e no mester worry, ya cu e por ricibi tratamento na Aruba mes, cu peg cu tur cos.

E muchanan a bin Aruba y Sra. Krosendijk a siña for di un persona specialisa den gastronomia, con pa trata cu e peg, cu tabata siñe stap pa stap con pa trata su yiu, a dun’e su number pa si acaso señora tabata tin mester, cu Sra. Krosendijk por trat’e.

Despues di un siman den hospital, nan a bisa Sra. Krosendijk cu su yiu mester bay cas. Un mainta cu el a yega un poco laat door di un afspraak, el a ripara cu tabata tin algo cu no ta bon cu su yiu. Ora el a acerca e persona encarga cu su yiu, y a bis’e cu e peg no tabata bon poni, ya cu e bala a yena cu awa. Despues el a mustra e zuster cu lechi ta sali for di e bala, y cu e bala ta kibra. El a pidi pa e persona cu ta encarga cu e peg, ya cu esaki mester a wordo cambia. Ora cu un bala ta kibra, mester purba wanta e herida, tap’e bek. E zaalarts a bin wak’e, e ora nan a bay EHBO cun’e pa nan cambi’e. E mama tabata ta presente y atrobe e tabata wak con cosnan tabata bayendo den mal direccion, ya cu e mucha tabata duna señal di tabata den dolor. EHBO a bisa Sra. Krosendijk cu nan no sa ki sorto di size di peg e yiu tabata tin mester. Segun Sra. Krosendijk, na Colombia nan a mustr’e cu no mester pone un gasa bou di e peg. Tin hopi cos cu e mama a siña con pa trata cu su yiu na Colombia. E yiu tabata bayendo hopi bon na Colombia, por a mira un mehoransa.

Pero na Aruba a ripara cu nan ta haciendo hopi fout cu e mucha. Nan a hasta bis’e cu nan no por lanta e mucha, ya cu e por daña nan lomba.

Comments

comments