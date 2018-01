Space X lo lansa un satelite gubernamental secreto e siman aki

TECNOLOGIA

SpaceX ta preparando pa lansa un satelite gubernamental sumamente secreto e siman aki. E detayenan di e mision ta rondona door di misterio ya cu ningun agencia gubernamental a wordo nombra pa haci su mes cargo di e proyecto yama Zuma.

Segun Space.com e raket Falcon 9 di SpaceX ta programa pa lansa Zuma diabierna, 5 di Januari desde Kennedy Space Center di NASA na Cape CaƱaveral (Florida) entre 8 or y 10 or di anochi, hora local. Ainda no ta mucho cla cual ta e funcion di e satelite gubernamental una bes cu e ta den espacio. Pero su destino lo ta e orbita terestre, segun e pronostico di e mision haci door di e Forsanan Arma Mericano.

E despegue di Zuma originalmente tabata programa pa mei mei di November, pero e compania di Elon Musk, a retrasa e fecha di lansamento pa e compania por a studia e datonan di un prueba pa studia e posibilidad di hiba carga pa otro cliente.

Diabierna lo tuma luga otro intento di aterisahe di Falcon 9, lansa anteriormente, cu lo bin bek Mundo den e Zona di Aterisahe 1, un instalacion di SpaceX, ubica den station di Forsa Areo di Cape CaƱaveral.

Fuente: https://www.space.com