Edgard Maduro di SPA ta spera cu e hefenan di polis nobo ta uno cu lo traha pa full cuerpo y no un grupo so manera cos ta awor aki. Sr. Maduro ta splica.

Manera bisa anteriormente, SPA no a bin pa bula cabes di niun hende. Y pa di dos, nan a bin pa drecha e maneho, haci esaki transparente, pa nan haya e puntonan di preocupacion pa nan wordo drecha. E mesun Korpschef a bisa cu e tin otro funcion pa bay. E ora por wak cu e no kier keda mas den e posicion di Korpschef. Si e haya un miho oferta e lo bay. Aki ta camina cu SPA a trece dilanti cerca e minister di Husticia, over di e asunto aki, cu si Sr. Richardson bay, pa bin cu’n Korpschef interino pa sigui traha ariba e puntonan di preocupacion. Pa bin cu’n solicitud transparente, pa wak ken ta bay bira e Korpschef nobo.

Minister ta papia di un grupo pa maneha Cuerpo Policial, y SPA ta splica cu lo normal ta cu si e Korpschef no t’ey, tin un waarnemend Korpschef. Sra. Trudy Hassel ya pa 15 aña caba ta waarnemend Commisaris. E problemanan cu Cuerpo Policial, pa cuminsa, mester drecha e comunicacion. Y si mester drecha Management Team, mester haci esaki. Per 1 Februari, e minister a priminti di cu lo bin un cambio. E mesun procedura normal, SPA ta trece dilanti.

Segun Sr. Maduro, Cuerpo Policial poco poco ta cabando. E diferente problemanan cu mester wordo resolvi y SPA mester ta mas involucra den diferente reunionnan pa duna conseho. Y ccmo SPA nan no ta wordo invita tampoco. Pa Sr. Maduro, mester tin control, ariba tur hende. Si tin control ariba e chikitonan, mester tin control ariba e mas haltonan. Si tin Cuerpo Policial na pecho, demostra cu esaki ta e trabao cu bo a kies pe, y cu bo gusta e trabao, bo mester traha pe. No uze como un trampolin of uz’e pa beneficio propio.

No por bisa cuanto tempo miembronan di SPA lo pro wanta, ya cu nan ta hopi cansa di e situacion. E hefenenan mester haci un investigacion y si ta berdad, pak esaki aan. Y si ta redashi, investiga toch. Un biaha mas e ta reitera, cu SPA no a bin pa corta cabes di niun hende. Solamente cu nan kier pa e mando traha manera mester ta. Deal cu SPA. No busca material pa polis cu no ta adecua. Y SPA no a duna conseho over di esaki. Ora cu SPA ta cla pa cualkier reunion, nan ta haci nan huiswerk y trece informacion manera debe ser. Pa drecha Cuerpo Policial, e ta rekeri di hopi trabao. Y tur di SPA tin e trabao na pecho, nan kier ta mas profesional, segun Sr. Edgard Maduro, lider di sindicato SPA.

