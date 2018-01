SPA a sinta na mesa cu minister di husticia

Sindicato di Polis, Sr. Edgard Maduro a bisa cu e sindicato a sinta na mesa cu minister di husticia actual, mr. Andin Bikker. Sr. Maduro ta elabora ariba esaki.

Durante e reunion cu minister di Husticia, a discuti ariba diferente puntonan. P.e. materialnan, pa cual minister di husticia a priminti SPA cu pa 1 di Februari e cambionan lo cuminsa y ta trahando ariba e materialnan. Loke e minister a priminti, e ta bezig ta cumpliendo aworaki.

Mas aleu, Sr. Maduro a bisa cu lo bay tin diferente decisionnan cu lo wordo tuma, cu ta pa un cambio positivo pa Cuerpo Policial. E preocupacion mas grandi pa Cuerpo Policial, awo cu ta un temporada di Carnaval, cu ta falta di material y falta di personal cu tambe tabata un di e puntonan cu a wordo discuti. E minister ya caba tin diferente plannan, cu lo tin diferente cambionan. No solamente den decisionnan interno, pero tambe e materialnan ta hopi importante, cu tin mester upgrade e Cuerpo Policial mas, pa motibo cu e mundo ta mas moderno y Cuerpo Policial no por keda atras. Si Cuerpo Policial keda atras esey kiermen cu criminalidad tambe lo subi.

A papia di helicopter, cual ta cardinal cu a haya falta di esaki den diferente casonan cardinal. Esaki ta un mester, segun Sr. Maduro.

Tambe por sinti un Cuerpo Policial dividi den dos, awo tin pleitamento tocante ken ta bira Comisario, ken ta bay y ken ta keda, cu por sinti cu tin dos grupo den Cuerpo Policial, siendo cu no mester ta asina, pa cual Sr. Maduro a bisa cu tin diferente rumornan ta coriendo rond, unda nan ta bezig cu’n campaña pa Sra. Trudy Hassell no bira comisario. Pero pa cuminsa, Korpschef mes a bisa, cu e ta bayendo y Cuerpo Policial no t’ey pa corta cabes di niun hende. Pero Sr. Richardson mes a bisa cu e ta bayendo y esun cu ta bou di dje, ta Sra. Trudy Hassell. Esaki lo ta algo temporal, te ora cu bin un solicitud habri pa dicidi ariba un Korpschef.

A bin un grupito cu a bisa cu nan kier pa Sra. Hassell bira Alto Comisario. DIa 1 di Januari Sra. Hassell a cumpli 15 aña como comisario. Sr. Maduro a bisa cu e no sa e dicon no tin confiansa den Sra. Hassell, ya cu e tin bon plannan pa Cuerpo Policial. Sra. Trudy ta e Alto Comisario suplente, si Sr. Dolfi Richardson dicidi di retira. Lo mester habri un vacatura pa esun cu ta interesa por solicita.