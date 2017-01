Diaranson marduga, durante un control di rutina na altura di South Beach Lounge, patruya ta ripara cu e nightclub tabata habri ainda, pa 01:40 a.m. DJ One o One na e momentonan ey ainda tabata toca musica, na un tono mas abao. Pero ambos bar tabata habri ainda y e luga tabata yen di hende. E doño di fam B. a haya un proces-verbaal pa motibo di no a cumpli cu su orario di ciere. Central a wordo poni na altura di esaki.