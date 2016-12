Sospechoso di atake di Berlin a wordo aresta y libera na Augustus

BERLIN, Alemania – E sospechoso Tunecino cu ta wordo busca pa autoridad en conexion cu e atake di un mercado navideño na Berlin dialuna, a wordo aresta zuid di Alemania na Friedrichshafen na Augustus, cu documentonan falsifica cu e tabata tin cun’e ora el a yega Italia, pero a wordo poni den libertad pa un hues, funcionarionan di siguridad di Alemania a bisa CNN.

E sospechoso tambe tabata riba radar di autoridadnan Aleman den cierto punto, pues nan tabata tin bista riba dje pa arma, e funcionario a bisa CNN. Autoridadnan Aleman a publica potret di e sospechoso, Anis Amri. Ademas, a emiti un orden di captura y recompensa pa informacion cu por contribui na hay’e.

E sospechoso tabata relaciona cu Boban Simeonovic, cu tin nacionalidad Aleman y Serbio y cu supuestamente ta un figura principal den e red di reclutamento di ISIS yama “Abu Walaa”, kende a wordo aresta y acusa di terorismo na Alemania na November, autoridadnan a añadi.

Ademas, segun e minister di Interior di Renania North-Westfalia, e sospechoso a drenta Alemania na Juli 2015 y a move bastante den e teritorio Aleman y su proceso di deportacion lo a cuminsa y autoridadnan di Tunisia a wordo notifica.

E principal figura den e eskema, Ahmad Abdulaziz Abdullah, un homber Iraki di 32 aña, tambe conoci como Abu Walaa y otro cuater, a wordo aresta y acusa di terorismo na November.

Fiscalnan federal a afirma e tempo ey cu Abdullah tabata lider di un red di reclutamento multiregional. E grupo supuestamente tabata busca y radicalisa hobennan Musulman den estadonan di varios region di Alemania.

Autoridadnan di karlsruhe a bisa cu Abdulla abiertamente a acepta pertenece na ISIS y tabata vocero den varios reunion radical di salafista y Yihadista.

E otro sospechosonan aresta na November ta inclui un homber Turco di 50 añla identifica como Hasan C. y un homber di 36 aña cu dobel nacionalidad Aleman y Serbio yama Boban S., segun e comunicado di November.

Su trabao tabata pa duna les di Arabier y e creencianan Islamico radical na esnan cu kier bay Siria, e comunicado a añadi.

Un Aleman di 27 aña, Mahmoud O. y un homber di Camerun di 26 aña identifica como Ahmed F.Y. a organisa y a biaha pa Siria, segun fiscalnan a reporta.

Polis Aleman ta buscando un ciudadano Tunecino naci na 1992 relaciona cu e atake den un mercado navideño di Berlin, cu a laga 12 morto y 48 herido, un funcionario di siguridad a bisa CNN diaranson.

No a haya documentonan di identidad di e sospechoso dentro di e cabina di e truck uza den e atake, e funcionario a bisa.

Autoridadnan a libera un solicitante di asilo cu a wordo deteni poco despues di e suceso, ya cu no tabata tin suficiente prueba pa want’e. Peter Frank, fiscal general den e Tribunal Federal di Husticia Aleman, a bisa den un comunicado cu e pruebanan forense no ta vincula e homber cu e cabina di e truck.

Mientras cu e buskeda ta sigui, ISIS a afirma di a inspira e atake. E agencia di noticia afilia na e grupo terorista, Amaq, a describi e autor como un “solda di Estado Islamico,” cu a actua como respuesta na peticionnan di atake den e parti West.

Fuente: CNN en Español