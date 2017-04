Sospechoso di asesinato transmiti via Facebook ta mata su mes

ERIE, Pennsylvania – E homber cu a bisa cu a asesina un homber mayor di 74 aña – cu a caba di sali for di un cena di Pasco Grandi cu su yiunan – y cu despues a publica e video di e asesinato riba Faceboo, a suicida dialuna, segun polis di Pennsylvania.

“Steve Stephens a wordo mira e mainta aki pa miembronan di polis den e condado Erie. Despues di un breve buskeda, Stephens a tira su mes y el a muri,” autoridadnan a tweet.

Stephens, di 37 aña, a wordo acusa di asesinato di Robert Godwin y tabata wordo busca den cinco estado.

Mama di e sospechoso a bisa CNN cu e ultimo biaha cu el a mira Stephens, diasabra ultimo, a bis’e cu lo ta un milager cu e lo bolbe wak’e. Segun e mama, nan a papia e dia siguiente y el a sigur’e cu e ta tirando hende pasobra e tabata tin rabia riba su amiga.

Aunke autoridadnan di Pennsylvania a bisa dialuna na CNn cu e telefon celular di Stephens a manda un señal desde Erie, na Pennsylvania, e Departamento di Polis di Erie a sigura cu nan no tabata tin conocemento di un señal emiti for di nan ciudad. Erie ta mas of menos un 160 kilometer oost di Cleveland.

Hefe di Polis di Cleveland, Calvin Williams a bisa na prensa dialuna cu nan no por papia riba e reporte di e señal di e celular. Y el a afirma cu e ultimo ubicacion conoci di Stephens tabata na e escena di e asesinato.

E investigacion y buskeda di Stephens a cuminsa diadomingo despues cu varios persona a reporta un publicacion alarmante riba Facebook, e presidente di e sindicato di polis Steve Loomas, a sigura.

Stephens a upload un video riba su pagina di Facebook cu prome ta mustra un arma puntando na e cabes di un homber. Despues, Stephens ta dispara e arma. E victima ta hala atras y ta cay abao. E video a wordo publica pa 2’or di merdia diadomingo ultimo. Mas despues, Facebook a elimin’e, cualificand’e como “contenido prohibi.”

Stephens a sigura riba Facebook cu el a comete varios aseinato, pero polis a bisa di no tin conocemento di e otro victimanan. E tin hopi infraccion di transito pero no antecedente penal, Williams a sigura. E investigacion ta andando.

Fuente: CNN en Español