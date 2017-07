Sospecho di asesinato na Grecia ta mantene su inocencia

ATENAS, Grecia- Un di e hombernan acusa di a mata un studiante Mericano p’afo di un discoteca na Grecia ta mantene su inocencia, mientras cu e famia ta prepara pa bisa ayo diasabra.

Nenad Javanovic, un Serbio di 22 aña, ta para ariba cu e no a forma parti den e pelea cu a mata Bakari Henderson, tambe di 22 aña, den e zona turistico di Lagana dia 7 di Juli ultimo.

El a bisa na medionan di comunicacion Serbio, cu e tabata na e luga ekiboca, na e momento ekiboca. “Mi a wak un caos completo, hende pushando otro, nada mas”, Javanovic, cu ta bou libertad condicional, a bisa.

“Mi ta sinti mal cu nos tabata eynan, den prome luga”, Javanovic a bisa. “Mi ta spera di sigui cu mi bida, awo cu mi ta un homber liber. Mi ta sinti malo pa e otro mucha homber”, el a bisa, refiriendo na Henderson. “Niun hende no ta merece esey”.

Henderson tabata na Grecia trahando ariba un sesion di fotografia pa lansa un coleccion nobo di paña, despues cu e gradua for di Universidad di Arizona na Mei, su famia a bisa.

Detayenan di kico a conduci na e pelea entre Henderson y por lo menos nuebe otro persona no ta cla.

Sinembargo, un pelea a start y Henderson a wordo persigui den e caya. Videonan di camara di siguridad cu a wordo pasa na canalnan di television Griego ta mustra Hendereson ta core bay mientras cu un grupo tabata persiguie. Un homber a bent’e abao, push’e riba un auto parkeer eynan mientras cu otronan a join e otro homber, den batimento di Henderson.

Nuebe sospechoso, tur entre 18 y 34 aña a wordo acusa den e incidente. Dos ta bou libertad condicional, mientras cu e seis otronan, ta den prizon sperando nan caso bin dilanti. E di nuebe homber, un Serbio di 33 aña, lo aparece dilanti hues diasabra pa determina si e lo keda cera of lo wordo laga den libertad condicional .

