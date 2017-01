Sorpresanan agradabel den programa di Cecelito Lopez na Blue FM. No perde!

Cecelito Lopez ta un persona cu un amplio trayectoria de radiodifusion aki na Aruba. Y aña 2017 a habri cu retonan nobo p’e, caminda el a move pa Blue Fm, cu su programa Loud & Clear.

Pa su fiel oyentenan, e programa Loud & Clear lo tin sorpresanan agradabel awe merdia entre 12 or di merdia cu 3 or di atardi.

Si abo kier sa mas di e sorpresa y con bo por a gana e perfume Clear Diamond?? Awel, sintonisa Cecelito Lopez su programa Loud & Clear via bo 107.5, Blue FM situa den Renaissance Mall.