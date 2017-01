SONA: Berenschot a daña e base di konfiansa pa proyecto nobo di Hospital

Apesar ku SONA, konforme e enkargo di Gobièrnu di Kòrsou, ta pone kos na òrdu i ta evitá dispidimentu di plaka, a kuminsá un blame game kontra SONA den medionan di komunikashon. A sita di forma selektivo for di un presunto relato di evaluashon ku no a konsultá SONA ariba i ku e no konosé, pa di un manera ineksplikabel konkluí ku lo mester kita SONA for di e proyekto pa un hospital nobo pa Kòrsou.

Tanten ku direktiva i gerensia di SONA no haña chèns pa tuma nota di kontenido i di e presunto rapòrt di evaluashon di GMN/FCW Legal i si esaki ta korekto, i di e konteksto den kua a hasi rekomendashonnan, ta difísil pa SONA respondé riba su kontenido. Si mester bai tras di loke te awor a sali den medionan di komunikashon, SONA tin di konstatá ku duele ku VK Architects di Bèlgika i e ofisina lokal di abogado FCW Legal, kontrali na e promesanan hasí di antemano, no a ehekutá nan investigashon di evaluashon na drechi i konforme e reglanan internashonal vigente pa evaluashonnan. Si tende SONA na drechi den e evaluashon aki, e konklushonnan lo ta kompletamente diferente na e presunto konklushonnan ku awor a sali den prensa. Awor ta lastra SONA den un blame game (=tira falta riba otro) sin ku a konsultá esaki na drechi den e investigashon di evaluashon.

Prosedimentu robes: Apénas dos kombersashon di un ora e komishon di evaluashon a tene ku un delegashon di SONA, kaminda e promé enkuentro tabata djis pa sera konosí. Ora a puntra e bosero di e komishon di evaluashon, el a primintí den ámbos kombersashon ku konforme e normanan internashonal nan lo duna oportunidat na SONA pa reakshoná promé ku e rapòrt ta definitivo. Na mas ku un okashon SONA a mustra Gobièrnu (dje tempu ei) tambe den kartanan ku den un prosedimentu korekto ta apliká a sistema pa skucha ámbos partido, pero e Gobièrnu anterior nunka no a reakshoná riba e korespondensia di SONA.

E komishon di evaluashon tabatin si mas kontakto i mas intensivo ku Berenschot (International), enkargá ku ehekushon di e proyekto di hospital. Esei SONA por demostrá a base di un deklarashon ku Berenschot a entregá n’e na balor di 100.000 florin pa kombersashonnan ku nan a hiba ku e komishon di evaluashon. SONA nunka no a paga e faktura aki, di mes manera ku no a honra otro gastunan eksesivo di Berenschot tanten ku no por supstansiá nan debidamente.

Daña konfiansa: SONA tin speransa ku e Gobièrnu nobo ku a kaba di sinta i spesialmente e minister nobo di GMN (Salú, Medioambiente i Naturalesa) no únikamente lo duna oportunidat na direktiva i gerensia di SONA pa tuma nota di kontenido di e evaluashon aki, pero tambe pa despues por repliká esaki bon argumentá. SONA ke divulgá kon Berenschot a daña e base di konfiansa ku a duna nan anteriormente i kon awor nan ke horka komunidat di Kòrsou ku hopi mion mas pa e proyekto di hospital nobo.

