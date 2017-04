Solo a sali diadomingo y ainda Barabar tabata habri con por ta posibel

Diadomingo mainta pa 8’or Central di Polis ta keda bombardia di habitantenan rabia di Madiki cu ainda BaraBar ta habri y ki mishi. Esaki a pone cu habitantenan ta pensa cu Polis no ta haciendo nada y of porta polis ta complise pa tin bagamunderia na e bar. Esaki a pone cu patruyanan di Noord y Playa a keda manda cu urgencia pa cera e luga, pero rumor ta circula cu Polis no por a cera e bar debi cu ordo lo a bin di halto pa no cera e bar. E ora ey ordo di ken di Minister of di un funcionario halto den Cuerpo Policial??? Sigur ta cu pa 4 or marduga polis a presenta pa asina cera e luga pero ta mustra cu ta laga polis bay y despues drenta bek.

Polisnan a haya basta auto mes pafo y den Venezuelastraat staciona, mientras cu e porta principal tabata cera, pero segun informe e porta chikito di hero eynan ta unda cu tur hende ta drenta sali. Kico ta pasa den BaraBar den e scuridad esei ta loke autoridad tin cu wak, hefenan halto di banco, ex funcionarionan tur ta drenta den e bar aki. Un bar conoci pa problema tiramento cu for di dia e bar aki a habri habitantenan den bisindario no tin trankilidad mas. Ainda diadomingo merdia pa tardi tabatin bebemento y hende na e luga.

E multanan cu polis ta duna ta yega si na Ministerio Publico ??? Mientras cu polisnan cu topa otro barnan ainda habri despues di e ora stipula ta haya multa, y awor cu BaraBar ta keda habri y te asta ignora señal di Polis si ta permitibel pa Ministerio Publico??. Mientras na Februari 2017 tabatin tiramento pafo di e bar, e propetarionan no kier a habri porta pa Polis drenta door di charcha polis den nan cara te cu mainta, y fiscal no ta haci nada.

Nos tin esaki confirma cu habitantenan mas cu 20 firma contra di barabar unda a manda e carta pa prome minister Mike Eman pa busca un solucion cu e bar, y Madiki e bisindario cu ta hendenan cercano di Mike Eman, y te dia di awe e Prome Minister no a ni haci caso di e carta disgusta di e habitantenan den bisindario di Driemasterstraat, Socotoro y area.

Polisnan ta traha duro pa tin trankilidad riba caya y tipo di cosnan aki ta trece sigur un disgusto den e polisnan di caya, mientras cu leiding di KPA no ta sali y haci nan investigacion den tipo di casonan aki.