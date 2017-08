Sofia Vergara ta gana custodia di su embrionnan

Despues di hopi aña di sufrimento, por fin un hues di Louisiana a duna Sofia Vergara rason y ta rechasa e demanda contra di e actriz, entrega door di su ex- pareha Nick Loeb pa e custodia di e embrionnan concebi hunto.

E decision ta un logro pa e protagonista di Modern Family y e fin di un pesadiya desde cu el a separa di su pareha na 2014.

Manera cu e website TMZ a raporta, e hues a determina cu Corte no tin huridiccion ya cu e embrionnan a wordo concebi na California y ni Vergara ni Loeb tin lasonan di union cu e estado en cuestion.

E mesun medio ta sigura tambe cu e hues a afirma cu e decision di Loeb pa entrega un demanda na Louisiana ta cu estado di mas flexibel y tin cierto aperturanan den ley relaciona cu muchanan no naci.

Ex pareha di Sofia tabata pretende di gana e custodia completo di e embrionnan cu e meta di hibanan California.

Pero finalmente hues di Louisiana a trata e caso y ta pone un fin tambe na e asunto.

TMZ a agrega tambe cu e demanda di Loeb tabata sigura cu mientras nan tabata hunto nan tabata tin plannan pa muda pa e estado ey y biba eynan pa un tempo.

