Soeur menasa cu morto door di bisa cu Virgen Maria no tabata virgen

MADRID, Spaña – Soeur Lucia Caram tin 183 mil siguido riba Twitter. Tanto como un actriz di television. Eynan e ta wordo defini como “Dominica Contemplativa. Nan ta bisa cu awe un soeur inkieto y inkietante. Mi ta purba di ta feliz y haci otro feliz. Mi ta lucha pa derechonan di Infancia.”

Den su aparicion riba e programa Chester in Love, dia 29 di Januari ultimo, conduci pa e periodista Risto Mejide, Caram a pone su siguidornan bloos y mas despues a desata furia di algun cu a yega na menase cu morto.

Durante e programa di television, e soeur di origen Argentino biba na Spaña a sigura cu “Iglesia durante hopi tempo tabata tin un hopi mal relacion cu e tema di sexo y tabata tin’e un poco bao di radar y no tabata un tema taboo sino un tema cu tabata wordo considera sushi, oculto y tabata e negacion cu awe mi ta kere cu ta un bendicion.”

Ora cu a puntr’e pa e caso di Virgen Maria, e religioso a bisa cu tabata hopi dificil pa kere “e tema di virginidad di Maria y vooral San Jose, pa demostra cu no tabata tin nada, normalmente ta pint’e como bieu y cu barba… E ora ey e tabata e welo cu tabata cu… mi ta kere cu Maria tabata namora di Jose y mi ta kere cu nan tabata un pareha normal… mi ta kere cu lo normal ta, cu tabata pa tin relacion carnal y tin un relacion normal di pareha.”

