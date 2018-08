Sociaal Economische Raad (SER) a entrega 4 conseho na gobierno

SER den e siman anterior a haci entrega di cuatro (4) conseho na gobierno, riba diferente temanan den e area di economia, turismo, labor y regulacion. Dos (2) rapport tabata basa riba peticion oficial na SER y e otro dos (2) ta consehonan riba propio iniciativa (‘ongevraagd advies’) di SER.

E siguiente rapportnan/consehonan a ser entrega:

Aanbevelingen Landsverordening Economisch Herstel

Riba peticion di Minister di Economia hunto cu Minister di Justicia, riba e intencion pa diseña un ley pa recuperacion economico, SER a duna conseho.

Het aantrekken van toeristen met een relatief hoog besteedbaar inkomen

Den e conseho aki, riba peticion di Minister di Turismo, SER ta duna su aporte y recomendacionnan den e vision di gobierno pa atrae turista, cu ta dispone di un ingreso relativamente halto, na nos pais.

Aanbevelingen inzake het referendumproces

Den e conseho aki SER riba su mesun iniciativa ta duna recomendacionnan pa cambio di e ley existente cu segun observacion di entre otro e sindicatonan ta ser experencia como ineficiente y no ta beneficia e paz laboral.

Crisisheffing en andere fiscale voorzieningen

SER a tuma nota di e modificacionnan fiscal cu gobierno a introduci bou di e nomber di ‘Crisisheffing” y a duna su opinion y observacion critico den e conseho aki den cual a enfoca riba e aspecto economico y financiero como tambe di e proceso di introduccion di e medidanan.

SER den su tarea como organo di deliberacion y conseho, a base di su investigacion y analisis, tin e responsabilidad pa vocifera su conseho y recomendacionnan pa gobierno encuanto diferente temanan riba tereno social y/of economico sea riba peticion di un of mas ministers of riba iniciativa propio. E Raad, ta consisti di tres partido igualmente reparti, esta tres representante di trahadonan (Sindicatonan), tres representante di dunadonan di trabao y tres experto independiente apunta door di gobierno. Pa cu e ehecutacion di su tarea, e Raad ta dispone di un Secretariado, cu ta consisti di un Secretario General y su staf di “beleidsadviseurs”.

E Secretariado ta percura pa suministra e Raad di tur informacion y datos (basa riba investigacion y analisis) necesario pa por yega na un conseho.

Tur e cuatro rapportnan/consehonan menshona lo ta disponibel pa publico dentro di tres (3) siman riba e website. Pa mas informacion tocante e trabao di SER of pa otro di e rapportnan/consehonan por bishita e website www.ser.aw of tuma contacto na telefoon 5832713 of via e email [email protected]

