Soccer Institute Aruba cu gratis proefles pa futbolistanan hoben

Soccer Institute Aruba kier invita tur futbolista entre 6 cu 14 aña cu kier mehora nan tecnica of siña con pa saca e miho di nan mes riba veld pa join SIA su prome dia di training di 2017!

Ken nos ta?

Soccer Institute Aruba ta un scol di futbol cu a ser funda na aña 2015, pa un grupo di profesional, cu experiencia den enseñansa di e deporte aki, den fasenan formativo aki na Aruba y naHulanda.

SIA tin un ekipo tecnico altamente cualifica cu experiencia den training internacional. SIA su meta ta pa mehora e habilidad tecnico den muchanan entre 6 cu 14 aña, dunando e muchanan aki entrenamento suplemental, banda di nan entrenamento regular cu nan club. Training ta tuma luga den grupo di maximo 10 mucha, basa riba nan habilidadnan tecnico individual. SIA ta usa diferente manera pa siña e hungado, pa logra un experiencia maximo di enseñansa.

Cada les ta enfoca riba 2 fase di e wega (atake y defensa) y e pasenan di un fase pa e otro.

E tecnicanan basico cu nos ta enfoca ta:

Mehora e implementacion maximo di tecnica cu ta existi den futbol: core cu e bala, control,pase, kita bala y tira.

Domina e tecnicanan: air game, e definicion di gol, tecnica, pase di banda y tecnica di defensa.

E uzo di diferente tecnica dependiendo e situacion real di wega y crea patronchi motorico apropia pa responde den algun situacion tactico. Nos metodo di entrenamento ta incorpora diferente tecnica cu nan ta siña den diferente paso teniendo e wega di futbol semper den mente.

Lesnan di futbol

E obhetivo mas importante di SIA ta pa e lesnan di futbol desaroya e conocemento, actualisa y mehora e tecnica y habilidad mas importante pa nos alumno. Un biaha pa siman e alumno ta train riba un tactica / habilidad uzando diferente ehercicio te ora nan por logra e meta. Nos studiantenan ta train den grupo di nos mas cu 10 mucha pa crea un ambiente di siñamento continuo. Despues di a atende y participa durante e lesnan di SIA tur participante lo sa mayoria di tecnicanan basico y lo tin e instrumentonan / conocemento necesario pa por maneha un gran parti di situacionnan durante wega cu exito.

Staff tecnico cualifica

Nos staf di entrenador of coachnan ta reconoce cu e bala ta e aspecto mas importante den futbol. Durante tur training e bala lo ta e instrumento mas uza den e training integral. Tanto den training individual como den grupo, nos staf tecnico lo dunabo semper algo mas pa siña, mehorando bo conocemento di e tecnica di futbol y lagando bo cu deseo pa siña mas.

Testimonio di un mayor satisfecho:

Mi nomber ta Recela Smith y mi yiu homber Jayden Korendijk a cuminsa train cu SIA for di cuminsamento esta November 2015. Su habilidad y nivel di confiansa a crese caba visibelmente despues di algun siman di training na SIA. Jayden ta respeta e autoridad di su coachnan y e ta hopi comfortabel tanto riba veld como den camerino. E coachnan ta hopi profesional y varios tin experiencia internacional. E training ta basa na dedicacion pa cada un di e hungadonan. E localidad di training ta fabuloso. E training ta increibel, intenso y e disciplina ta has cu Jayden a bira un miho hungado di futbol y un miho ser humano den bida. Mi ta recomenda cada mucha cu tin pasion pa futbol pa bin purba e training di SIA.

SIA ta invita tur e futbolistanan cu talento di Aruba pa join pa un gratis proefles diabierna awor, 13 di Januari. Unico rekisito ta pa registra via email pa e proefles na info@siaaruba.com cu nomber completo di e mucha y e fecha di nacemento.

No perde e oportunidad aki pa progresa bo yiu su habilidad tecnico y conocemento di e deporte di futbol!