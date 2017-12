Sobrinonan di Cilia Flores condena na 18 aña di prizon

NEW YORK, Merca- Un hues di New York diahuebs a condena e dos sobrinonan di Cilia Flores, casa di president di Venezuela, Nicolas Maduro, na 18 aña di prizon. E dos sospechosonan aki, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, a wordo deteni pa DEA na Haiti na 2015. Esaki a tuma luga mientras cu nan tabata planeando drenta e pais cu 800 kilo di cocaine. Un hurado popular a hayanan culpable for di aña pasa.

Vincula cu e famia cu mas poder na Venezuela, e sobrinonan di e Prome Dama a biaha pa Port au Prince den un avion priva cu passpoort diplomatico, algo cu e regimen chavista ta nenga, pa cera e operacion. Esaki ta consisti di un plan criminal pa transporta e cocaine entre Venezuela y Merca, cu escala na Honduras. Nan a purba di haci uzo di nan influencia y nan mesun abogadonan, di dos prestigioso oficina di abogado na Manhattan y Chicago. Nan a diseña e strategia di defensa, presentandona como victimanan di un trampa y calificandonan como “nobato” y “estupidonan”. E fiscal general a pidi pa ambos un condena di al menos 30 aña di prizon. E hues, Paul Crotty, finalmente a sentencianan na un pena di 216 luna.

Fuente: https://elpais.com