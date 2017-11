Snapchat planeando un rediseño na momento cu cantidad di usario ta stagna

Snap (SNAP), a compania madre di Snapchat, a bisa diamars ccu e ta planeando pa rediseña e aplicacion di mensaheria pa haci’e mas facil pa uza despues di varios kwartaal di di crecemento debil.

“Loke nos a bin ta skuchando durante e ultimo aña ta cu Snapchat ta dificil pa compronde of cu e ta dificil pa uza, y nos team pa trahando ariba nos feedback”, Evan Spiegel, CEO di Snapchat, a bisa den remarcanan prepara pa e yamada pa un reunion tocante di ganancianan diamars ultimo.

Spiegel a agrega cu e rediseño lo por ta desruptivo pa e negoshi di Snap riba termino corto. “Ainda nos no sa con e comportamento di nos comunidad lo cambia ora cu nan cuminsa aplicación actualisa”, el a bisa.

Pero nan no ta duna niun periodo di tempo pa e rediseño. E meta ta pa haci’e mas facil pa descubri contenido ariba e red social y tambe pa crea mas oportunidad pa e creadonan di contenido traha placa.

E decision di Snap pa cambia su producto principal ta particularmente alarmante ya cu e ta bin apensa 8 luna despues cu Snap a bay live. Snap durante henter su vida como compania publico a bin ta lucha, mas desde cu su balor a baha na Juli.

E anuncio a bin despues di otro kwartaal cu tabata un desapunto pa e compania. Snapchat a agrega solamente 4.5 miyon usuario activo ariba base diario den su di tres kwartaal, treciendo asina su audienca na 178 miyon usario diario. Instragram Stories recientemente a yega 300 miyon usuario diario.

E perdidanan di e compania a mas cu triplifica desde e aña anterior na 443 miyon den e di tres cuartal, mientras cu e benta a cay cortico di e calculacionnan di Wall Street.

Diamars, despues di e anuncionan aki, su balor a cay cu 20% ariba e bolsanan di balor.

