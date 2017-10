SMAC y KPA a tene nan prome reunion pa temporada di carnaval 2018

Ta anticipa cu pa Carnaval 64 lo tin bon cooperacion y coordinacion di ambos banda.

SMAC kier anuncia na prensa y pueblo di Aruba cu recientemente a sinta hunto cu Korps Politie Aruba pa asina discuti e temporada di Carnaval 64. Durante di e reunion SMAC tabata representa pa miembronan di su Directiva, Presidente Sra. Henriquez y Secretaris Zuleika Wever, como tambe delegacion di KPA cu tabata encabesa pa

Sra. Gordon y Sr. Soemers y acompaña pa representantenan di districto di San Nicolas, Oranjestad y Sta. Cruz.

SMAC y KPA ta convenci cu hunto por yega na un relacion estrecho y duradero entre nan dos, prome, durante y despues di temporada di Carnaval. Ta di acuerdo cu orden publico y siguridad di participantenan y publico ta keda prioridad y e meta principal di ambos SMAC y KPA. Di e manera aki ta sigura cu tur hende, carnavalista, publico y bishitantenan por gosa optimalmente durante eventonan y paradanan.

Den e prome reunion aki a presenta na KPA e schedule tentativo pa Carnaval 64 pa di e forma aki haya conseho y aprobacion di KPA pa fechanan y rutanan stipula pa eventonan y paradanan. Hunto a repasa y yega na un consenso riba gran parti di e Schedule mirando cu e un temporada di mas o menos 5 siman. Ainda tin algun puntonan cu lo mester ahusta y

Confirma, a confirma cu no tin mucho espacio pa por agrega mucho mas mirando cu tur weekend e ta ful yen y hasta den siman tin algún actividad cu lo tuma lugar. Consehonan ariba por ehempel; iluminacion suficiente na cierto puntonan, cantidad di agente

policial pa cada grupo di Carnaval y orarionan di diferente eventonan y paradanan lo yuda SMAC cu e organisacion di Carnaval 64.

Den e lunanan nos dilanti lo cuminsa cu e stakeholders meetings, cu lo tuma luga frecuentemente y di awo caba lo cuminsa mirando cu e temporada di CarnavaL mes no lo permiti mucho encuentro cu e stakeholdersnan, caminda aña pasa esaki a keda subi segun e frecuencia pa tur siman. Esaki ta un reunion cu lo consisti di representantenan di KPA, Brandweer, IMSAN (Ambulance), DOW, DTI, DESPA y Serlimar. Esaki ta pa

hunto evalua cada evento pa mira unda mester tin cambio of mehoracion pa tur cos cana bon.

SMAC kier gradici Korps Politie Aruba, Sra. Gordon y Sr. Soemers y demas miembronan presente pa ricibi SMAC den nan seno, tambe pa tur conseho y positivismo

SMAC lo sali afo dentro di algun dia cu nan prome Conferencia di Prensa, pa presenta e cuenta anual, Presidente Sr. Shannon Henriquez y su directiva di SMAC ta gradici pueblo en general pa nan sosten y aporte na Carnaval 63 y ta conta cu e mesun entusiasmo y positivismo pa loke ta e evento di 11/11 venidero y Carnaval 64.