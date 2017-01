SMAC ta anuncia cambio di ruta pa Parada di Blaas Diadomingo awor

SMAC a ser avisa pa KPA y DOW, cu algun caya riba e ruta stipula original pa, entre otro, Parada di Blaas ainda ta bou construccion.

Pa e motibo aki a reuni e siman aki cu KPA y DOW pa mira e posibilidadnan di haci cierto cambio, pero tratando di mantene e mesun distancia di ruta. Asina diaranson atardi, ariba conseho di KPA, a scoge pa un rutanobo pa cu Diadomingo 15 di Januari, dia di Parada di Blaas na San Nicolas.

Nos ta pidi pa tur hende tuma nota di lo siguiente cu ta e ruta stipula nobo;

Salida di Macro Supermarket – Pastoor Hendrikstraat – Joe Laveist Sport Park – Caya Dick Cooper – B. v.d. Veen Zeppenfeldtstraat- Caya Captain H. Rodgers – Lagoweg – Crusa over di Bernardstraat (banda di Springfield) – PastoorHendrikstraat – Final ta Joe LaveistSportpark/YMCA. KPA ta pidi pa no staciona auto ariba acera di klinker.

Parada di Blaas ta cuminsa 2:00 pm y lo termina pa 6:00 pm. E parada ta consisti di 7 grupo di carnaval di mucha. Mayornan ainda por inscribi nan yiunan den un di e gruponan aki pa un prijs alcansabel. SMAC ta contento cu e inscripcion di 7 gruponan di mucha cu ta Little Groovers, Champgane Kids, TOB Kids, Deja Kids, Centro di Bario Noord, Nos Futuro y Pink Kids.

SMAC desde awor kier extende su invitacion na e Publico carnavalesco, pa Sali afo diadomingo awor y bin apoya tur nos muchanan cu e prome parada di Mucha cu ta e Parada di Blaas na San Nicolas.