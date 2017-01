SMAC: Pueblo mester celebra carnaval conciente

Kalila Croes di SMAC a splica nan parti como organisado di carnaval riba nan mensahe pa e pueblo ta conciente pa celebra conciente den e parti di alcohol.

For di aña pasa a sinta algun biaha cu FADA unda cu a logra haya mas inside y dato riba consumo excesivo di alcohol aki na Aruba y den comunidad. Ta contento cu e aña aki SMAC por aporta den un manera poco mas proactivo y e manera cu ta bay haci esey ta door di duna FADA y den e caso aki tur e partnernan manera KPA tambe Fundacion Zinia y tambe DVG e oportunidad pa sali afo den un manera mas continuo, mas structura y visibel. Por haci esaki den e paradanan di carnaval y tambe otro actividadnan organisa pa SMAC.

A caba di sali for id un temporada festivo y cu tin dos luna di fiesta nos dilanti. Sigur ta importante pa e parti di concientisacion sigui y cu vooral bao di nos hubentud tambe tin e consumo halto di alcohol y cu kier aporta di e manera aki pa concientisa riba #AmigoDidi, cu semper y cuando cu bo sali for di cas, bo ta bay bebe, vooral participantenan den parada, e temporada aki y publico na banda, cu boso tin boso Amigo Didi di cerca pa hiba boso cas sano y salvo, segun Croes.