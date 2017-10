SKOA ta di acuerdo cu tur scol mester haya airco

Berdad cu awendia e calor ta mas pisa cu antes pa cual docentenan a mustra nan mal contento pa cu esaki berdad siman pasa pero no ta facil pa pone airco na tur e scolnan di un dia pa otro segun directora di SKOA Sra. Jossete Daal ta splica.

Loke e sindicato SIMAR ta trece dilanti, ta berdad, ya cu e cambio climatico ta pone cu ta haci hopi mas calor awendia. E airco no por wak’e mas como luho, pero a bira un necesidad awendia. SKOA tambe ta consciente cu mester di dje, depende di unda e scol ta, e temperatura ta subi den klas te cu 41 grado. Esey no ta un temperatura agradabel pa traha aden, esmas e ta dañino pa traha den dje. E ta afecta e muchanan primordialmente, y naturalmente e maestronan tambe. Awo lo mester warda e gobierno nobo sinta, ken ta bira minister di Enseñansa y manera SIMAR a bisa, e no ta un proceso cu ta sosode di anochi pa mainta, pero nan lo keda contento cu si e gobierno nobo lo follow up ariba esaki y haci un intento pa e scolnan cu falta e airco.

Kico ta haci’e facil of dificil pa esaki bira un realidad? Segun Sra. Daal, loke ta haci’e dificil ta, cu den caso di SKOA, nan tin hopi edificio cu ta edificionan bieu. Tempo cu esakinan a wordo traha y a wordo renoba, no tabata tin airco e tempo ey, pa cual e coriente no ta poni pa airco. Esey ta un trabao den algun scol cu ta basta grandi, ya cu no tin e cantidad di coriente pa pone airco te pa suministra e airco den e klasnan. Esey den cierto scolnan, ta un trabao basta grandi.

E gasto pa pone airco ta bay ta uno basta grandi. Pero si e wordo planea, si e intencion t’ey pa suministra tur scol di Aruba, cu ainda no tin, si e boluntad t’ey, ta un planning mester tin pa den tanto aña logra pone tur e scolnan cu airco.

Sra. Daal a sigui bisa cu den caso di SKOA, tin scolnan, mirando nan situacion den “ligging” cu nan no ta riba biento, y ora tabata tin scolnan cu tabata chikito a wordo expandi cu algun klas extra, nan no a tene cuenta cu esey. Tin algun klas cu no tin airco y no tin biento ta pasa den dje tampoco. Esey ta cosnan cu ora e momento yega, lo mester bay wak cual ta e scolnan cu tin prioridad.

SKOA tin un inventario, pa sa cuanto scol di nan fundacion falta pa haya e airco. Tambe SKOA ta na altura di e dificultad pa yega na airco na cierto scolnan, manera bisa anteriormente, pa motibo di e cantidad di electricidad cu no t’ey y cu mester haci cambio ariba esey. Sra. Daal di SKOA a bisa cu e scolnan mester bin cu airco aworaki, pa bienestar di e alumno y e maestronan. Dus, airco ta un necesidad e no ta un luho mas.

Den pasado SKOA tabata tin diferente combersacion cu e diferente ministernan di Enseñansa. Awo ta cuestion di warda wak ken ta bira e minister nobo di enseñansa, ta sigui cu e combersacionnan ey, of ta cuminsa cu e proceso di nobo. Esaki ta algo cu SKOA ta duda, ya cu DOW ta na altura cual ta e scolnan cu falta airco. Por ultimo, Sra. Daal a sigui bisa cu ora cu e gobierno nobo sinta, esaki ta e continuacion di un proceso.