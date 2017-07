SKOA no tin suficiente luga pa ubica tur mucha na MAVO

Hopi mayornan ta preocupa cu tin scol no tin espacio mas na scolnan di MAVO, y esaki ta un reto grandi pa aña escolar 2017 pa 2018. Directora di SKOA, Sra. Josette Daal ta splica.

E aña aki berdad, di trempan caba SKOA a cuminsa ripara cu ora cu e muchanan a yega 6e klas, bo ta haci un calculacion cuanto ta drenta e scolnan MAVO. Y no tin luga pa nan. Esaki ta muchanan di scolnan basico catolico, cu mester drenta MAVO- nan catolico. E ta bira basta dificil, ya cu mayornan ta preocupa cu transporte. Den pasado SKOA por a ofrece scol di San Nicolas. Pero ultimo temponan mayornan no kier pa nan yiunan biaha den bus, bay scol na San Nicolas. Ta keda a problema con pa resolve esaki, ya cu no tin mas espacio. Ta resta SKOA den Playa dos scol so, cual ta Maria College y La Salle College. Ta resta San Antonio e ta yena mes ora. Ya cu den Sta. Cruz tin cuater scol basico catolico, cu mayoria mucha ta pasa pa e scol catolico aki. San Antonio a ricibi mas di 100 mucha, y nan ta yen pa ciclo basico 1. Loke SKOA lo haci ta di habri un dependance, cual lo cay bou di Maria College, cual ta carga casi 190 mucha. Un parti di Maria College mes, y e otro pida ta bira e dependance, cual nan ta bezig cu Directie Onderwijs pa wak unda ta bay pone e dependance aki.

Por ehempel scolnan di San Nicolas tin luga, y si un mayor bisa cu e no tin problema pa su yiu subi bus bay scol na San Nicolas, esey ta un posibel solucion pa e aña escolar cu ta bin. E ora SKOA lo ubica tur mucha. Ta keda naturalmente, cu algun mayor cu ta bisa cu nan no a haya luga na e distrito unda e ta biba, e ora ta keda e dependance na Playa. No por otro, pasobra ta tanto luga tin disponibel, segun Sra. Josette Daal, directora di SKOA.