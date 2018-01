SKOA lo intermedia cerca minister pa yega na solucion pa Colegio Frère Bonifacius

Pa mas di 6 aña caba docentenan di Colegio Frère Bonifacius ta den un edificio cu no ta apto pa ta un school. Pero awo si e cos a cuminsa bay for di man pa cual directora di SKOA, Josette Daal ta splica e disgusto di e trahadonan.

Maestronan a bin cu’n manifestacion pasivo, door di bisti na preto. Nan preocupacion ta enseñansa, pa nan mes tambe naturalmente, pero primordialmente ta pa e muchanan. SKOA a reuni cu e maestronan y a haci algun afspraak cu nan. SKOA lo purba di cumpli cu e afspraaknan haci y lo bay purba, pa e siman aki haci un afspraak pa e combinacion maestro/minister sinta na mesa.

E scol Colegio Frère Bonifacius tin 6 aña cu e no ta den su edificio. Na varios ocasion SKOA durante añanan tabata den prensa pa mustra con e scol ta, e derecho di existencia di e scol. E renobacion di e edificio. Pero awo ta 6 aña mas leu, e edificio bieu ta casi deplorabel, y ta casi imposibel pa bay renoba.

E edificio unda cu Colegio Frère Bonifacius ta situa actualmente, no ta un edificio pa un scol. E ta un edificio di un oficina. E edificio no tin un gymzaal, muchanan no tin caminda pa hunga pafo, klasnan ta chikito. Y klasnan chikito no ta ideal, ya cu klasnan chikito kiermen, cu muchanan ta bay otro scol cu klasnan mas grandi. Esey tampoco ta ideal.

Un otro opcion cu SKOA tin, ta e ex edificio di Tarcisius School, y ex Amalia Basischool. Pero e edificio aki tambe ta den estado deplorabel. E edificio bieu di Colegio Frère Bonifacius ta un opcion pa Universidad di Aruba cu nan lo por expande. E edificio ta pertenece na Obispado di Willemstad, y e dos partidonan lo mester sinta cu otro na mesa y yega na un acuerdo, segun Sra. Josette Daal, directora di SKOA.

