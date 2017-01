SKOA kier pa school sigui te atardi pa muchanan no subi caya

Directora di SKOA, Sra. Jossette Daal a splica cu SKOA lo kier pa scolnan sigui te atardi, pa asina e muchanan no ta subi caya.

Lo ta un hopi bon idea pa sigui educa e muchanan. Por dun’e lesnan den drama, arte, deporte. Esaki por ta un alternativa pa nan no ta nan so na cas, ya cu awendia, ambos mayornan ta traha. Den e parti di merdia, por pone mas atencion na e desaroyo personal di e mucha. Traha riba su persoonlijkheidsvorming.

Un proyecto asina si lo costa hopi placa, pero segun Sra. Daal, tin otro alternativanan, p.e. Centro di Barionan, cu por activa nan na unda mucha ta sali for di scol y por haya su mes envolvi den actividadnan asina.

Hopi ta wordo bisa, cu ta un manera di tene e muchanan for di ariba caya, pero segun Sra. Daal, esey no ta e caso. E mucha no ta ariba caya, pero simplemente e no tin supervision despues di scol. Ambos mayor ta traha como tal cu e mucha ta keda su so.