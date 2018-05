SIWA: Pa baha awa cu coriente tur partido envolvi mester pone nan cartanan ariba mesa

Sindicato SIWA tin un caso pendiente pa un caso den Corte. Esey ta pa BT’s, cu na parecer di sindicato, mester wordo paga na e trahadonan di waterplant. Awor aki tin hopi discusion pa bahamento di coriente, awa y esey ta ok. Pero prome cu gobierno dal e gritonan aki, pero mester wak tambe kico ta consecuencianan. Sr. Edrick Henriquez di sindicato SIWA ta amplia.

Grita pa baha ta facil, mescos di otro banda ta grita pa subi, esey ta facil pa haci. Pero trece e cartanan hunto pa yega na un solucion cu ta cumbini e comunidad. Parlamentarionan cu ta pidi esey, Sr. Henriquez ta invitanan pa bin WEB y haci e preguntanan directamente na gerencia, unda tur hende a pone cartanan riba mesa di nan deseo pa trece riba mesa.

Pa loke ta e blackout di diabierna, tin disgusto di parti di e trahado y locual cua pasa diabierna cu coriente a bay ta mustra cu en berdad WEB tin su retonan unda cu director a priminti un rapport cu mester sali pa diabierna. Pero SIWA tambe ta den espera di esey, pasobra cu nan tambe tin cu wak cu e situacion con e boilernan ta draai.

Awor akinan tin e fayo cu a tuma luga, unda cu e investigacion lo mester tuma luga pa saca afo kico tabata e fayo. Un total blackout ta practicamente inaceptabel unda cu mester haya sa kico a sucede y cu mester ta prepara cu e retonan cu ta bin dilanti y tin cu ta prepara.

Na momento cu un black out asina a sucede ta un trabou grandi e ta bira pa e tecniconan. Nan ta hendenan cu ta wordo yama pa bin traha riba nan off day y tin cu traha cu presion halto, mirando cu no tabata tin coriente ni den WEB tampoco. Sin duda cu ta momentonan dificil y di hopi stress. E tecniconan cu sa precies kico nan tin di haci pero te ora tin cu rondia, busca, mishi pasobra no por yega start di nobo. Lo mester bay find out kico ta e problema di diabierna, E tecniconan tambe a traha duro, tampoco ta e idea cu algo asina sucede.

E miembronan mes ta bisa cu e ekiponan aki tin 30 of 40 aña y nan mester haci milagro pa logra. WEB ta gana hopi placa unda cu mester por inverti den e ekiponan. Esey ta un punto di discusion cu tin unda cu mester inverti den mashinnan y mester yega eynan. Ainda ta sperando ariba un masterplan bin ariba mesa.

SIWA kier bay mas leu ainda, unda no solamente mester trece makinaria nobo pero tambe e trahado mester wordo prepara di nobo. Sindicato semper ta para pa continuacion di trabou y e hendenan mester ta prepara den e direccion ey. E parti ey ta locual cu sindicato no ta mirando cu esaki ta tumando luga.

Actualmente ta den discusion cu gerencia di con ta e mankracht, dus con e hende con e ta wordo poni. Gobierno ta papia di cu e hende ta central y den WEB nan no ta verwacht nada otro.

Recientemente SIWA a tene un reunion cu Prome Minister, cual a bay den bon ambiente, cual tabata un kennismaking tambe hunto cu gobierno. Nan a presenta nan preocupacion dilanti. Pero cu gobierno, semper bo mester bay mas cu un biaha. Y esey ta den proceso actualmente.

E relacion entre SIWA cu sindicato di Elmar, SIWA practicamente no tin contacto cu nan. Solamente ora nan ta topa den reunion di APFA por ehempel. Pero nan no tin relacion of contacto cu otro.

Relaciona cu e discusion di gobierno pa baha prijs di awa y coriente, esaki semper lo bay cuminsa na WEB. Ta WEB ta esun cu ta produci’e y nan tin cu wak con ta maneha esey. Pero Sr. Henriquez ta kere cu ta bon pa trece e carta ariba mesa, di tur dos banda. Grita pa baha ta facil, mescos di otro banda ta grita pa subi, esey ta facil pa haci. Pero trece e cartanan hunto pa yega na un solucion cu ta cumbini e comunidad. Esey ta conta pa henter e comunidad, tur mester haya probecho y ora di haya sla, purba pa no haya sla. Esey ta e punto di mas importante.

